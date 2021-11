Congrès LR : le député du Loir-et-Cher Guillaume Peltier soutient finalement Eric Ciotti

L'ancien numéro deux du parti Les Républicains, Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher, votera finalement pour Eric Ciotti au congrès LR la semaine prochaine qui désignera le ou la candidate du parti à l'élection présidentielle d'avril 2022. Il l'annonce ce samedi dans une interview au journal Le Parisien.

Peltier votera finalement Ciotti

Guillaume Peltier, qui ne s'était plus exprimé dans les medias depuis juillet dernier, "lâche" donc Xavier Bertrand, candidat qu'il soutenait initialement : "je n’ai pas varié", se défend-il, "Xavier Bertrand a choisi la voie du congrès, ce n’était pas le cas cet été* et Éric Ciotti est désormais candidat. Éric Ciotti est celui qui a le mieux compris la nécessité d’une vraie droite car, au-delà du Congrès, l’urgence, pour battre Emmanuel Macron, est de refuser le piège de division des droites."

Je ne souhaite plus d'étanchéité avec les électeurs de Zemmour et Le Pen"

Interrogé sur les rumeurs qui annonçaient son ralliement au quasi candidat à la présidentielle Eric Zemmour, l'ex chef de file de la droite et du centre au conseil régional du Centre-Val de Loire (jusqu'en juin 2021) Guillaume Peltier répond d'abord qu'il "ne souhaite plus d’étanchéité avec les électeurs d’Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Comment prétendre réparer la France si nous mettons de côté 40 % des Français ?"

Le candidat de droite Eric Ciotti espère pourvoir rassembler les militants LR, et "de toute la droite, quels qu'ils soient". © Radio France - Cécile Da Costa

Et affirme que "la question d’un ralliement n’est pour moi en rien à la hauteur du défi", "assumant de connaître [Eric Zemmour] depuis quinze ans et de le voir régulièrement. La dynamique qu’il a représentée est le symbole du vide que nous avons laissé." Rappelons qu'Eric Ciotti, parmi les cinq candidats du congrès LR, est celui qui affiche le plus sa proximité avec Eric Zemmour : le député des Alpes-Maritimes explique qu'en cas de second tour Macron / Zemmour, il voterait pour le polémiste.

Révélations de Mediapart : "tout est légal"

Quant à la récente enquête de Mediapart sur le financement de ses micro-partis et les soupçons d'utilisation de ses collaborateurs et collaboratrices de l'Assemblée nationale et de la région Centre-Val de Loire pour recruter des adhérents et donateurs de ces micro-partis, Guillaume Peltier assure, dans Le Parisien, que "tout est légal" et disposer de "preuves irréfutables que [ses] collaborateurs effectuaient les missions que leur contrat exigeait".

Des calomnies"

Le député du Loir-et-Cher, et conseiller départemental, qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations quand Mediapart a publié son enquête, dénonce des "calomnies" qu'il subit "depuis vingt ans".

* au départ, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, avait indiqué qu'il ne participerait pas à une primaire de la droite et serait candidat quoi qu'il arrive, il n'avait pas ré-adhéré aux Républicains. Eric Ciotti, lui, s'est déclaré candidat le 26 août.