Congrès LR : Michel Barnier en campagne à Nantes

Après Valérie Pécresse la semaine dernière, avant Xavier Bertrand demain vendredi et Eric Ciotti la semaine prochaine, c'est Michel Barnier qui est venu rencontrer les militants LR de Loire atlantique ce jeudi après-midi.

Un "café politique" était organisé dans un bar du "hangar à bananes" sur l'île de Nantes. Une centaine de personnes sont venues écouter l'ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ancien commissaire européen, engagé dans cette bataille interne pour déterminer qui sera le candidat de la droite et du centre à la présidentielle d'avril.

"Je vois bien ces sondages qui mettent en avant d'autres candidatures, j'entends aussi cette petite musique qui monte depuis quelques jours et qui dit que je serais le mieux placé, mais ce n'est pas ça qui compte. Il faut respecter ce temps du débat et respecter les militants car ce sont eux qui décideront" explique Michel Barnier qui aime à rappeler sa fidélité au parti gaulliste "auquel j'ai adhéré quand j'avais 15 ans et que je n'ai jamais plus quitté". Quand vous lui demandez si c'est une pique adressée à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui avaient claqué la porte de LR ces dernières années, la réponse fuse : "Ce n'est pas une pique, c'est un fait. Or dans cette famille politique on vante la loyauté et la fidélité, alors chacun fait ses choix, ce qui compte c'est que tout le monde soit revenu."

Une centaine de militants LR sont venus écouter Michel Barnier ce jeudi 4 novembre à Nantes dans le cadre de la campagne pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle © Radio France - Nicolas Crozel

Et il espère bien que tout le monde restera ensuite, derrière lui : "Je veux gagner ce congrès car je sais que je pourrai rassembler les uns et les autres, et au delà, d'autres personnes comme Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez qui ont finalement renoncé à être candidats mais qui joueront un rôle central dans la future majorité."

"Zemmour n'est qu'un chroniqueur qui vend son livre aux thèses très extrêmes" - Michel Barnier

Convaincre une majorité de militants, puis s'il gagne le congrès rassembler son camp et convaincre les électeurs de droite quand certains sont tentés par le discours d'Eric Zémmour (même si l'ancien journaliste n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature). D'où la stratégie de Michel Barnier de "cornériser" celui qui pourrait menacer son camps : "Eric Zémmour n'est qu'un chroniqueur écrivain qui vend son livre et défend des thèses extrêmes qui ajoutent de la tension dans un pays qui n'en a pas besoin, je ne partage rien avec lui." Sauf peut-être des électeurs ? "ah mais je parle à tout le monde, à tous les électeurs aussi bien à ceux qui se sont laissés tenter par Marine Le Pen que par Emmanuel Macron" prend il soin de préciser.

Emmanuel Macron a géré la France de manière trop solitaire et trop élitiste - Michel Barnier

Emmanuel Macron justement, Michel Barnier lui reproche une présidence "solitaire", "péremptoire" ( sans concertation à ses yeux avec le parlement, les élus locaux ou les syndicats) et "élitiste". "Il n'y a pas que le premier de cordée qui compte" conclut-il en soulignant que l'expression dans sa bouche d'élu savoyard et de montagnard, prend tout son sens.