Conseil de défense écologique : "C'est prendre les Français pour des imbéciles" selon Yannick Jadot (EELV)

Yannick Jadot, tête de liste EELV pour les élections européennes, réagit à l'annonce d'Emmanuel Macron sur la création d'un Conseil de défense écologique. Interrogé sur France Bleu Loire Océan ce vendredi matin, Yannick Jadot estime que "c'est prendre les Français pour des imbéciles".

Le chef de file d'Europe Ecologie Les Verts rappelle qu'en France, "on a tout ce qui faut pour mettre en places des politiques écolos. On a un conseil des ministres où siège le Président de la République, tous les ministres dont le numéro trois du gouvernement, le ministre de l'écologie, et là pour ne pas agir, pour reporter l'action, _on invente encore une autre institution, une autre autorité, tout ça pour ne pas agir_".

