Conseil départemental de Haute-Corse : inventaire avant fermeture

Le Conseil départemental de Haute-Corse s'apprête à tirer sa révérence. Fondu dans la Collectivité unique, il disparaîtra le 1er janvier 2018. La dernière session, avec prises de décisions, a eu lieu ce jeudi. L'occasion de dresser le bilan de la mandature, notamment sur le plan financier.

Pour cette ultime session avant les élections territoriales des 3 et 10 décembre, les résultats d'un audit sur la période 2014-2017, réalisé par un cabinet privé, ont été présentés. L'audit fait état dépenses de fonctionnement maîtrisées, d'investissements à la hausse et d'une dette fortement réduite.

Philippe Baudoin, l'expert du cabinet FININDEV, évoque une gestion saine des finances du Département. "Malgré la baisse des concours financiers de l'Etat, le niveau d'auto-financement reste satisfaisant. Par ailleurs, la pression fiscale est restée stable. Les charges de personnels ont été maîtrisées. L'effort d'investissements a gardé une certaine dynamique. Ce sont des données importantes sur la période d'étude."

Un bilan salué de manière plutôt consensuelle par les conseillers. Les élus du Conseil départemental de Haute-Corse tirent donc leur révérence, avec parfois quelques regrets. C'est le cas notamment de Charlotte Terrighi, conseillère du canton de Borgo. "On va rester sur un sentiment d'inachevé. Je pense que c'était une collectivité de proximité qui va beaucoup manquer à la population et aux élus des petites communes du rural. La Collectivité unique est une belle ambition. Mais elle aurait pu peut-être s'organiser et s'orienter autrement, en donnant la possibilité aux départements de continuer à s'exprimer."

Cette session d'adieu a été aussi marquée par un soutien apporté au sport insulaire. Le Conseil départemental de Haute-Corse a accordé une subvention exceptionnelle de 100.000 euros au Sporting Club de Bastia. L'aide aux autres clubs de National et de Division d'Honneur du département a également été augmentée.