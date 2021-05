Conseil départemental de l’Yonne : c’était la dernière séance

Les 42 élus du conseil départemental de l'Yonne ont achevé vendredi leur mandat par une dernière session à Venoy. Les conseillers ont validé les comptes administratifs du département pour 2020.

54 millions, pour quoi faire ?

Des comptes qui présentent un excédent de 54 Millions d'euros. La preuve selon la majorité de droite et du centre que les finances ont été assainies. Un constat que Nicolas Soret, le maire socialiste de Joigny ne partage qu'en partie, car pour lui, ces millions d'euros représentent aussi des investissements qui n'ont pas été faits en pleine crise sanitaire.

Le maire socialiste de Joigny Nicolat Soret regrette qu'on ne se soit pas servi de l'excédent budgétaire de 54 Millions d'euros pour investir en 2020 en pleine crise sanitaire © Radio France - Thierry Boulant

" Effectivement, je pense que désendetter, c'était important" reconnait l'élu jovinien, "mais on aurait pu surseoir afin de pouvoir investir en 2020, sur les ponts, celui de Cézy par exemple, sur des oxygénateurs dont on a eu besoin dans nos hôpitaux et d'autres investissements : le département aurait pu le faire."

Pour Patrick Gendraud, le président du conseil départemental, l'excédent budgétaire de 54 millions donnera une marge de manœuvre à la future majorité départementale © Radio France - Thierry Boulant

Une marge de manœuvre pour la future majorité

Pour Patrick Gendraud, le président du conseil départemental, cette excédent de 54 millions donnera une marge de manœuvre à la future majorité départementale pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. "La crise , elle sera malheureusement toujours présente et dans les mois et les années à venir nous serons certainement ravis d'avoir les possibilités financières, de pouvoir aider ceux qui sont en difficulté".

Le secrétaire d'état au tourisme, Jean-Baptiste Lemoine a vécu sa dernière session au conseil départemental de l'Yonne. il ne se représentera pas © Radio France - Thierry Boulant

Les collèges d'Avallon et de Noyers libérées d'Auxifip

Les conseillers départementaux ont également approuvé à l'unanimité moins une voix, la résiliation du contrat qui liait le département à la société Auxifip depuis 2008 dans le cadre d'un partenariat public/privé. Cette société avait en charge la construction et l'entretien de deux collèges à Avallon et Noyers. Cette rupture va coûter 12 millions d'euros au département, mais ce contrat qui devait s'achever en 2029, en aurait coûté 19 pour un travail qui n'était pas satisfaisant, si cette sortie n'avait pas été négociée.