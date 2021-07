Conseil départemental de la Corrèze : Pascal Coste réélu président

Il n'y avait aucun suspense et il n'y a eu aucun rebondissement. Pascal Coste a été réélu ce jeudi matin à la présidence du Conseil départemental de la Corrèze. Il était seul en lice pour la droite et recueille tout naturellement la totalité des suffrages de la droite contre Bernard Combes qui se portait candidat pour la gauche. 28 voix contre 10 au final : c'est le reflet fidèle de l'équilibre entre les deux camps issu du scrutin de dimanche dernier : la droite a été confortée avec un canton de plus dans son escarcelle n'en laissant à la gauche que 5 sur 19.

Claude Chirac dans le fauteuil de Bernadette Chirac

La séance d'installation a été marquée par la première apparition dans l'hémicycle de l'Hôtel du département Marbot à Tulle de Claude Chirac, élue conseillère départementale de Brive 2. Une première saluée par Pascal Coste qui a précisé qu'elle arrive au moment même où se termine véritablement la carrière politique de Bernadette Chirac en Corrèze puisque celle-ci était encore officiellement élue, certes suppléante, du Conseil départemental. "Ça m'a beaucoup touchée" a commenté Claude Chirac qui a avoué avoir été "impressionnée" en découvrant la grande salle dans laquelle "je n'étais jamais entrée auparavant". Symbole ultime : elle a pris place dans le fauteuil où siégeait sa mère.

Bernard Combes règle ses comptes

L'installation de la nouvelle assemblée a été l'occasion choisie par Bernard Combes pour faire quelques mises au point. Il avait promis de régler ses comptes : dont acte. Le chef de file du groupe Corrèze Ensemble affirme que l'échec lors de ce scrutin est dû à l'impossible union avec les autres formations de gauche. Et comme il l'avait promis il explique enfin pourquoi la gauche n'a présenté aucun candidat dans le canton du Midi-Corrézien contre Pascal Coste. Il avait pourtant le quatuor de candidats nécessaires affirme-t-il mais la "fiche d'inscription à remettre en préfecture est restée dans la sacoche de Chloé Herzaft d'Europe-Écologie-Les Verts". Et n'a donc pu être déposée en préfecture à temps. Cette dernière, effarée par cette accusation, ne conteste pas avoir eu cette fiche mais affirme qu'il n'y avait pas de quatuor complet. "La vraie question est pourquoi ils (le groupe Corrèze Ensemble, NDLR) ne sont pas parvenus à faire un quatuor complet avec des titulaires eux-mêmes ?"

Les 9 vice-présidents

Christophe ARFEUILLERE - 1er Vice-Président. Développement territorial, proximité et évaluation des politiques publiques

Sandrine MAURIN - 1ère Vice-Présidente. Solidarités sociales

Christophe PETIT - Vice-Président. Aides aux communes, vie associative et forêt

Hélène ROME - Vice-Présidente. Agriculture, numérique, transports/déplacements

Francis COMBY - Vice-Président. Finances, moyens généraux et santé

Valérie TAURISSON - Vice-Présidente. Éducation, collèges et patrimoine

Jean-Marie TAGUET - Vice-Président. Routes et bâtiments départementaux

Patricia BUISSON - Vice-Présidente. Transition écologique

Franck PEYRET - Vice-Président. Promotion du territoire et participation citoyenne