Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques : Jean-Jacques Lasserre réélu président pour 7 ans

À 77 ans, il repart pour un 3e mandat à la tête du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Jean-Jacques Lasserre a été réélu avec 38 voix pour, 14 blancs et nuls et 2 pour son concurrent basque. Son mandat, allongé en raison de l'élection présidentielle, ne durera pas 6 mais 7 ans.

C'était un peu la rentrée des classes, ce mercredi matin, au Parlement de Navarre à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Avant le début de la séance d'installation du nouveau Conseil départemental, quelques nouveaux élus avaient du mal à trouver l'entrée du bâtiment, les yeux rivés sur le GPS de leur téléphone. Mais ces novices n'étaient pas nombreux - l'Assemblée compte moins d'une dizaine de nouveaux conseillers sur les 54 élus, ou plutôt réélus, dimanche 27 juin. Pour la plupart, donc, cette séance d'installation était une séance de retrouvailles. Retrouvailles avec le président du Conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre, largement réélu à la tête de l'Assemblée avec 38 voix pour, deux pour son concurrent conseiller départemental EH Bai d'Hendaye, Iker Elizalde, 11 bulletins blancs et 3 bulletins nuls.

Il faut que chacun apporte sa contribution pour impliquer le citoyen

Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

Dans son discours de président élu, Jean-Jacques Lasserre a esquissé la voie qu'il souhaite prendre ces sept prochaines années. Le premier enjeu étant de tirer des conséquences du taux d'abstention à ces élections départementales (plus de 60% dans les Pyrénées-Atlantiques) : "Il faut que chacun apporte sa contribution pour impliquer le citoyen, a affirmé Jean-Jacques Lasserre. Nous avons également une préoccupation pour la jeunesse. Nous devons rendre plus efficaces et intelligentes nos politiques en direction des jeunes, même s'il ne serait pas exact de dire que nous n'avons rien fait jusqu'à présent." Le président du Conseil départemental assure également se soucier tout particulièrement de l'environnement et souhaite "trouver un juste milieu entre théories inapplicables et désintérêt total" et suggère d'ouvrir une thématique sur la question du logement, dans le département.

Pour mener ces chantiers durant le septennat, 12 vice-présidents du Conseil départemental ont été élus ce mercredi au Parlement de Navarre, soit trois fois plus que lors de la mandature précédente.