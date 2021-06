Conseil départemental du Puy-de-Dôme : Jean-Yves Gouttebel laisse "une collectivité solide et saine"

Dans la grande salle d'assemblée qui offre une vue imprenable sur le Puy-de-Dôme, les journalistes ont pris place sur les bancs occupés habituellement par les élus. En face d'eux, entouré de ses vices-présidents, Jean-Yves Gouttebel dresse le bilan de son action à la tête de la collectivité territoriale. Au cours de ces 17 années, il a présidé 109 sessions publiques et 186 commissions permanentes, sans oublier les déplacements sur le terrain.

Quel sentiment au moment de partir ?

"C'est peut-être un peu prétentieux, mais j'ai le sentiment du devoir accompli" explique Jean-Yves Gouttebel. "On peut toujours faire mieux, mais j'ai pris des engagements, et je les ai tenus, contre vents et marées dans certains cas".

Pour l'anecdote, il souligne qu'il est "sur le podium" des présidents du Puy-de-Dôme en terme de longévité : "24 ans pour Etienne Clémentel, 21 ans pour Eugène Chassaing, 17 ans pour moi !".

Quelques actions ?

Jean-Yves Gouttebel articule sa politique autour de trois axes : la solidarité des hommes, la solidarité des territoires, et la solidarité des générations.

Le président sortant rappelle que l'action sociale représente 60 % du budget de fonctionnement de la collectivité : aide à l'enfance, aux familles, aux personnes en situation de handicap. Plus de 358 millions d'euros ont ainsi été attribués cette année.

La solidarité des territoires passe l'accompagnement des communes et des intercommunalités. C'est dans ce cadre que sont nés, par exemple, la médiathèque de Lezoux ou les Jardins de la culture de Riom.

Au chapitre éducation, le Conseil départemental a mis en place, en 2015, une tarification solidaire pour les transports des collégiens et leur accès aux cantines.

Dans le domaine agricole, le Puy-de-Dôme a inauguré, en 2012, la plate-forme Agrilocal, aujourd'hui déclinée dans une quarantaine de départements. Ce dispositif de circuit-court met en relation producteurs locaux et acheteurs publics de la restauration collective des établissements scolaires, maisons de retraite, ou hôpitaux.

Le dossier le plus enthousiasmant ?

La réponse est évidente, c'est l'inscription de la Chaîne des Puy-Faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. "On visait haut" rappelle Jean-Yves Gouttebel. Le dossier a mis 11 ans avant d'aboutir.

Le Puy-de-Dôme inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO © Radio France - Géraldine Marcon

Un regret ?

Jean-Yves Gouttebel regrette de "ne pas avoir été assez performant sur les politiques d'insertion". Pour lui, les dispositifs devraient permettre aux personnes d'accéder plus rapidement à l'emploi. C'est "un gros chantier" estime-t-il.

Un conseil à son successeur ?

"Je ne me permettrai pas de lui donner des conseils, sauf s'il me le demande !". Si c'est le cas, le président sortant lui recommandera d'être "rassembleur, proche des gens, des Puydômois, mais aussi des agents du département qui font un travail formidable". Et c'est aux côtés des membres de son cabinet, ses plus proches collaborateurs, qu'il pose pour une photo de famille. Séquence émotion !