Conseil Départemental : qui pour remplacer Bernard Bonne ?

S'il est élu sénateur dans un mois, le Président du Conseil Départemental devra rendre son tablier. Pour lui succéder, plusieurs vice-présidents, mais un seul affirme aujourd'hui clairement sa candidature.

Dans un mois, on connaîtra les noms des quatre sénateurs de la Loire. Le scrutin a lieu le 24 septembre. Seuls les grands électeurs sont concernés, ils sont un peu plus de 300 dans le département pour ce scrutin de listes. Selon nos informations, pas moins de sept listes devraient être déposées d'ici le 8 septembre. Il y a celle du Président du Conseil Départemental Bernard Bonne, celles des sénateurs sortants Bernard Fournier et Cécile Cukierman (PCF), celle du Président de l'agglomération Loire-Forez Alain Berthéas, celle du socialiste Jean-Claude Tissot, et celle du FN avec Sophie Robert. Et puis Jean-François Barnier le maire de Chambon-Feugerolles, conseiller départemental et Président de l'association des maire de la Loire, devrait confirmer dans les prochains jours qu'il se lance aussi.

Derrière les manoeuvres sénatoriales, la présidence du département

On ne trouve personne pour dire le contraire : Bernard Bonne (LR) a de très grandes chances d'être élu dans un mois. Mais en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats, il devra quitter la présidence .Il a même précisé qu'il quitterait le Conseil Départemental. Pour le remplacer, il y a peu de candidats officiels mais beaucoup manoeuvrent en coulisse.

Un seul se déclare officiellement aujourd'hui, c'est Georges Ziegler, un proche de Bernard Bonne qui parle d'une candidature logique : "Je suis candidat, précise-t-il, dans le mesure où je suis premier vice-président". Le nom d'un autre vice-président, Alain Laurendon, l'élu de Saint-Just Saint-Rambert, est également avancé. Des vices-présidentes auraient également des velléités sur le poste : Solange Berlier qui s'occupe de la petite enfance (ndlr : l'une des plus grosses compétences du département), et Clotilde Robin, l'élue roannaise battue aux dernières législatives.

Jean-François Barnier le maire du Chambon, ne dit pas non. Mais pour l'instant, il se concentre sur une candidature, quasi-certaine, à ces élections sénatoriales. C'est la preuve, s'il en fallait une, que ces deux élections sont très liées. Le Président sortant Bernard Bonne n'a encore désigné aucun successeur.

L'élection de futur Président du département de la Loire, en cas d'élection de Bernard Bonne au Sénat, devra avoir lieu courant octobre.