Conseil municipal agité à Saint-Étienne pour le vote des amendes d'infraction au stationnement.

La nouvelle loi impose aux communes de fixer elles mêmes le montant de ces amendes

Les elus avaient a se mettre en conformité avec cette nouvelle loi qui vise a reduire de façon significative le nombre d automobilistes qui ne mettent pas d'argent dans les horodateurs considérant que les amendes jusqu'ici étaient très faibles.

Les élus de la majorité de Saint-Étienne ont choisi hier de passer de 17 à 29 euros pour un payement sous 3 jours, 40 euros si on dépasse cette limite.

Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau explique que le choix ici a été très raisonnable.

29 euros donc si l'amende est payée dans les 72 heures et 40 euros si on dépasse ce délai.

Des villes comme Paris et Lyon , ont fait des choix plus répressifs 50 euros à Paris et 60 même à Lyon.

Une augmentation qui n est pas du gout de l'opposition comme l explique Pierrick Courbon le porte parole du groupe PS

Les nouveaux tarifs ont finalement été adoptés à la majorité des voix hier soir. Le maire expliquant que la ville a fait le choix d'une amende raisonnable et que en contre partie de l augmentation de l'amende, les tarifs de stationnement sont restés les mêmes.