Installation du Conseil municipal : Joël Bruneau réélu maire de Caen avec 13 adjoints

Le Conseil municipal d'installation a eu lieu ce samedi en fin de journée à Caen, à huit clos, dans l'hémicycle de la communauté urbaine de Caen-la-Mer aux Rives de l'Orne. Joël Bruneau a été réélu maire de Caen, ses 13 adjoints et leurs délégations sont désormais connus.

Ce samedi 23 mai à 18h a eu lieu le Conseil municipal d'installation de la ville de Caen. Joël Bruneau a été réélu maire de la ville à 41 voix, sur 55 conseillers municipaux. Il entame donc un deuxième mandat.

La gouvernance de ce nouveau mandat est la suivante : 13 maires adjoints, 4 conseillers municipaux délégués spéciaux, 12 conseillers municipaux délégués de quartier, 13 conseillers municipaux de la majorité, 12 conseillers municipaux de la minorité.

Parmi les conseillers municipaux de la minorité, on retrouve 8 membres de la liste "Caen écologiste et citoyenne" menée par Rudy L’Orphelin, 2 élus de la liste "Caen au cœur" de Gilles Deterville, Aurélien Guidi de la liste Caen en commun et pour la première fois une élue Rassemblement national : Isabelle Gilbert.

13 maires adjoints