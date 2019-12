Marché de l'eau à Dijon : François Rebsamen se félicite de la décision du tribunal administratif

Le prix de l'eau à Dijon va baisser en 2021. C'est une promesse de François Rebsamen. Le maire et président de la métropole dijonnaise se félicite de la décision du tribunal administratif de Dijon qui confirme l'attribution du marché à Suez pourtant plus cher que Véolia.

Dijon, France

Dans le dossier de l'attribution du marché de l'eau sur Dijon et la métropole, le tribunal administratif de Dijon déboute le recours déposé par le groupe Véolia. Ce dernier contestait le choix effectué par les élus de la métropole dijonnaise d'attribuer le contrat à Suez pour un montant de 278 millions d'euros, soit 19 millions plus cher que l'offre de Véolia.

Le prix du mètre cube d'eau à Dijon est-il cher comparé à d'autres métropoles ?

A 4 euros le mètre cube, et si on compare à des métropoles de même taille que Dijon, alors oui le prix de l'eau au mètre cube est élevé à Dijon. Si les élus de la métropole ont opté pour le dossier Suez, plutôt que Véolia c'est parce que Suez propose une solution pour éliminer les macro plastiques plastiques, une mesure très écologique.

Une économie de 84 euros sur sa facture d'eau

De plus Suez propose de favoriser la filière des boues en installant une méthanisation. C'est ce procédé qui fera tourner la station d'épuration : résultat, une économie pour la métropole dijonnaise et en bout de chaîne pour l'usager à compter du 1er avril 2021, une baisse de 70 centimes d'euros par mètre cube. Pour une famille qui consomme en moyenne 120 m3 d'eau par an, cela correspond à une économie sur sa facture d'eau de 84 euros.

Du côté, de l'opposition municipale, Emmanuel Bichot, chef de file de Agir pour Dijon regrette l'opacité autour du marché de l'eau à Dijon. En les associations comme la CLCV dénoncent l'opacité qui règne sur les contrats de l'eau attribués à Suez. Depuis plusieurs années, elle dénonce la RODP, la redevance d'occupation du domaine public, que la compagnie des eaux facture aux usagers de la métropole dijonnaise.