Conseil Municipal de Grenoble : Du changement dans l’organigramme de la mairie

L'essentiel

Le conseil municipal de Grenoble se tient depuis 15h

Eric Piolle va redistribuer de nombreux mandats d'adjoints autour de lui

L'enjeu est de ressouder une majorité fragilisée par la polémique du Burkini

Un conseil municipal attendu

C'est un conseil municipal un peu spécial ce lundi 11 juillet à Grenoble. Le premier depuis l'officialisation d'Isabelle Peters comme première adjointe, et le premier depuis le départ annoncé du conseiller spécial Enzo Lesourt.

Un conseil qui va aussi entériner le nouvel exécutif et les nouvelles délégations des adjoints au maire.

En direct

15h45 - Alain Carignon, pour le groupe Société Civile, revient sur le sujet des tags et déplore que les tags à Grenoble soient plus présents qu'ailleurs, et donne une mauvaise image de la ville. "Ne vous en déplaise, la politique de propreté de la ville est une de nos priorités" lui répond le maire. "Nous ne nions pas le problème, mais le travail des 11 agents de Grenoble est remarquable".

15h30 - Pour le groupe Nouvel Air, l'élu Romain Gentil pose une question sur la situation de Grenoble Habitat. La vente de ce bailleur social est au centre de nombreuses questions pour le budget de la mairie. Comme la vente était inscrite dans les recettes prévisionnelles cette année, mais qu'elle aurait plutôt lieu l'an prochain, il faudrait un nouvel emprunt pour équilibrer les comptes de la municipalité. Eric Piolle assume sa passe d'armes sur ce sujet avec la Métropole de Grenoble, la Métro, coupable selon lui, d'avoir fait volte-face dans ce projet de rapprochement entre Grenoble Habitat et Actis. Eric Piolle affirme "nous avons décidé d'avancer sur ce sujet" sous entendu sans plus attendre de proposition de la métropole. La vente devrait se faire au "1er trimestre 2023" explique le maire, et "le préfet, que vous avez saisi, n'a pas jugé notre budget insincère, nous appliquerons des décisions modificatives [ndlr pour assurer le budget], elles servent à cela". Et Eric Piolle annonce aussi qu'il réunira très vite les 15 maires de la métropole concernés par du bâti de Grenoble Habitat pour évoquer la suite avec eux.

15h20 - L'ancienne député Emilie Chalas pose une question orale sur la Maison Kaminski, bâtiment squatté et bâtiment de valeur patrimonial. Pour le maire, la position de la municipalité est celle : "du dialogue. La doctrine des expulsions systématiques n'a jamais fait ses preuves. La ville a rencontré les occupants et occupantes et discuter avec eux de leurs activités".

15h10 - Eric Piolle ouvre la séance avec un propos sur les fortes températures du moment. "Nous allons peut-être vivre un moment de canicule très fort cette semaine", une tendance qui conduit le maire à dérouler les manières dont Grenoble s'en protège, notamment avec les fontaines et les brumisateurs. L'opposition ironise déjà sur cette politique, insuffisante, pour elle, ainsi que selon certaines unions de quartiers.