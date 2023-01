Conseil municipal de Grenoble : les 25% de hausse de la taxe foncière qui font débat

La majorité avait donné une fourchette, on connaît à présent l'ampleur de la hausse de la taxe d'habitation en 2023 : ce sera 25%. Le chiffre sera présenté ce lundi après-midi lors du débat d'orientation budgétaire qui aura lieu en conseil municipal. Il s'agit pour la municipalité de faire face à l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie et du point d'indice des fonctionnaires, mais aussi de financer un "bouclier social et climatique".

"Bouclier social et climatique"

"Nous avions évidemment en tête les objectifs que s’est fixé l’humanité à la COP 21, justifie le maire écologiste Éric Piolle, et à la COP 27 à laquelle nous étions invités en tant que capitale verte européenne (...). Il faut agir vite, il faut agir maintenant : le rapport du GIEC, la réduction des inégalités n’est pas un plus, c’est un préalable à la lutte contre le dérèglement climatique. Nous avons attendu les décisions que prenait le gouvernement : allait-il contraindre les dépenses des collectivités ou au contraire les accompagner en se disant que c’est là que la lutte contre le changement climatique se fait. Finalement il a choisi le statu quo : ni contrainte ni accompagnement. Donc nous choisissons de nous donner les moyens d’agir maintenant, c’est nécessaire" explique le maire.

Baisse du tarif des cantines et gratuité des musées

Ainsi deux millions d'euros seront par exemple alloués à la mobilité : il s'agit de réduire le coût des transports pour les plus modestes. Deux millions aussi pour l'alimentation : dans les écoles, 65% des familles vont voir leur facture de cantine diminuer. Lucille Lheureux, adjointe chargée de la culture, annonce aussi la gratuité dans les trois musées municipaux, d'ici la fin de l'été. Cela concernera le Muséum, le Musée Stendhal, et le Musée de Grenoble. Cependant, concernant ce dernier, les expositions temporaires resteront payantes, ce qui permettra de compenser en partie, selon l'élue, le manque à gagner de 750.000 euros par an qu'engendrera la gratuité. Par cette mesure la Ville entend faire entrer les musée dans le quotidien des Grenoblois.

38% des Grenoblois sont propriétaires

Cette hausse de la taxe foncière va concerner 38% des Grenoblois, les propriétaires. Ils ont déjà bénéficiés de la suppression de la taxe d'habitation et de la fin de la redevance, souligne le maire. Cependant, il existe aussi des propriétaires modestes - 1 propriétaire sur 10 selon Éric Piolle, soit 4 % de la population. Pour eux il est prévu une aide via le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Mais la hausse de la fiscalité fait bondir Alain Carignon, du groupe d'opposition de droite : "Rien de social, rien d’environnemental ! Évidemment la ville ne sera ni plus verte, ni plus propre ni plus sûre, ni mieux entretenue après ce matraquage (...). Grenoble sera la première ville de France de 100 à 200.000 habitants pour l’impôt sur les ménages" souligne l'ancien maire.

Le groupe d'opposition autour d'Alain Carignon © Radio France - Lionel Cariou

Alain Carignon souligne que l'inflation et la hausse des salaires coûtera 17 millions à la collectivité en 2023, quand la hausse de la taxe foncière en rapportera 40. Lui réclame des économies notamment sur les frais de fonctionnement.

De son côté la conseillère municipale Émilie Chalas, ancienne députée Renaissance, s'agace de cette augmentation de la fiscalité locale alors que la majorité présidentielle elle a procédé à des baisses d'impôt. La hausse de la taxe foncière "ne correspond pas, dit-elle, à une amélioration de l'offre de service public."