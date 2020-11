Conseil municipal de Montélimar : les droites se déchirent

Le conseil municipal de Montélimar tenait ce jeudi soir son débat d'orientation budgétaire.Un moment plutôt décevant marqué par des échanges agressifs et stériles entre le maire et l'opposition de droite.

Les affrontements verbaux ont été constants ce jeudi soir au conseil municipal de Montélimar entre le maire LR Julien Cornillet et l'opposition de droite essentiellement représentée par des élus de l'ancienne majorité. Il était question du débat d'orientation budgétaire mais c'était plutôt une soirée règlement de compte.

Le centre municipal de santé au coeur des débats

Françoise Capmal, ex adjointe aux affaires sociales, aujourd'hui dans l'opposition donne le ton : "vous alignez des chiffres sans vision politique.C'est affligeant ! " Elle ne comprend pas le budget du centre municipal de santé et elle connait bien le sujet puisque c'est elle entre autre qui a monté ce projet : des médecins généralistes salariés par la ville. Il semblerait bien qu'elle ait du mal à voir son bébé lui échapper.

Il n'y a que de la mousse pour cacher ce vide politique abyssale. Catherine Autajon, conseillère municipale d'opposition.

Catherine Autajon elle aussi ex adjointe monte au créneau : "il n'y a que de la mousse pour cacher ce vide politique abyssale ! Vous surfez au gré de vos relations amicales. Le maire est hors de lui : "vous m'accusez de favoritisme ? ". Il ne suffit pas d'être du même bord politique pour s'entendre.

Il faudra attendre l'intervention de Laurent Lanfrey pour entendre des contre propositions concrètes comme la baisse de trois points sur trois ans de la taxe foncière et l'abattement de la taxe locale sur les publicités et enseignes extérieures pour redonner de l'oxygène aux grandes et moyennes surfaces qui souffrent durant cette période.

Débat d'orientation budgétaire : une série de chiffres et pourcentages

Quelques minutes auparavant le maire a laissé son adjoint aux finances égrener une série de chiffres et pourcentages sans mettre en perspective ce budget. Si bien que lors de conseil on avait bien du mal à savoir quelles étaient les priorités de cette nouvelle équipe pour les années qui viennent.

Il aura fallu attendre les interventions de la gauche pour ramener un peu de sérénité en posant des questions sur la rénovation énergétique des bâtiments publiques ou encore sur l'éclairage. Il était temps. On a failli ne pas parler de Montélimar.