Le 27 janvier, Lionel Saugues annonçait via les réseaux sociaux qu’il quittait le poste d’adjoint aux commerces de la ville de Saint-Étienne.

Depuis, il est un peu difficile de joindre l'élu. Ses portables tombent très vite sur la messagerie. Les élus de la majorité ne l'ont pas revu. Et la préfecture n'ont plus n'a pas eu de ses nouvelles. Et pourtant, quand on démissionne ou qu'on quitte une charge d'adjoint, on doit envoyer un courrier aux services préfectoraux pour le faire savoir.

Indemnités de 2500 euros

Selon la mairie de Saint-Étienne et la préfecture de la Loire, Lionel Saugues ne l'a pas fait. Il devrait donc toucher sa charge d'adjoint de 2500 euros pour février. Dans une interview accordée à France Bleu, il affirme pourtant le contraire : "Non seulement je l'ai dit, mais en plus je l'ai fait. Un courrier a bien été envoyé à la Préfecture. On parle d'argent, d'incompétence. Pour moi ce sont des méthodes du passé. Si j'avais été attaché aux aspects financiers. Vous imaginez bien que je n'aurais pas démissionné deux ans avant la fin du mandat. Je ne suis pas à un mois près en terme d'indemnité et ce n'est pas ça l'objectif. La réalité c'est que la démission a été envoyée à M. le Préfet, j'ai été démis de ma délégation par le maire. Laissons l'administration le faire et ça se fera très naturellement.

Assis aux côtés d’En Marche

Lionel Saugues a pris le temps d'écrire un autre courrier. Celui-là envoyé à la mairie pour dire qu'il siègerait ce lundi 26 février dans le groupe en Marche.

Une contradiction qui fait grincer des dents à la mairie. Si rien n'est fait, le maire Gaël Perdriau pourrait donc décider de lui retirer sa délégation. Une procédure assez longue histoire d'être sûr de ne pas devoir lui payer 2500 euros en mars.