Conseil municipal extraordinaire au Havre ce dimanche matin pour élire le nouveau maire

Au Havre, ce dimanche matin c'est jour de conseil municipal extraordinaire. Il faut élire le nouveau maire de la plus grande ville de Normandie, 15 jours après la nomination d'Edouard Philippe au poste de Premier Ministre. La séance démarre à 9H30 à l'hôtel de ville du Havre.

Continuité ou changement ?

C'était aussi en séance extraordinaire, un dimanche qu'avait eu lieu l'élection d'Edouard Philippe en 2010, après la démission d'Antoine Rufenacht. Cette fois, on remplace un édile devenu Premier Ministre. Sauf coup de théâtre, c'est Luc Lemonnier, fidèle premier adjoint d'Edouard Philippe qui devrait être élu à la tête de la plus grande ville de Normandie. Puis l'élection de ses adjoints sera aussi à regarder de près, on verra donc si le nouveau maire s'incrit dans la continuité ou si il y a un grand chamboulement...

Luc Lemonnier est 1er adjoint depuis 2014 - ville du Havre

Comment fonctionne un conseil municipal extraordinaire ?

Le conseil municipal extraordinaire de ce dimanche matin est présidé par le plus âgé de l'assemblée. Selon la loi, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, c'est le plus âgé qui est désigné.

Une fois le maire désigné, il prend la présidence de la séance et il faut élire les adjoints. Le conseil municipal du Havre est composé actuellement de 59 personnes :

1 maire

17 adjoints au maire

27 conseillers municipaux délégués

14 conseillers municipaux d'opposition

Le conseil municipal du Havre, en temps normal, se réunit une fois par mois.