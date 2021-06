Constance de Pélichy nie toute tentative d'établir un faux pour l'association des amis de Guillaume Peltier

Constance de Pélichy a-t-elle tenté d'obtenir un faux pour venir en aide à l'association des amis de Guillaume Peltier ? C'est ce que sous-entend le journal "Le Monde", dans un article sur le micro-parti du député LR du Loir-et-Cher, et dont les comptes viennent d'être rejetés par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). -La maire (LR) de La Ferté SaintAubin nie toute manœuvre frauduleuse et plaide la bonne foi.

Les comptes de l'association rejetés par la CNCCFP

Basée à Romorantin, l'association des amis de Guillaume Peltier a été créée en 2017 et revendique 1.000 adhérents. C'est elle notamment qui organise la fête de la Violette, le désormais traditionnel meeting de la droite chaque année en Sologne - la dernière édition a eu lieu en septembre 2020, à la Marolle-en-Sologne. Constance de Pélichy a pris la présidence de l'association en décembre dernier.

Comme pour tout parti politique, les cotisations et les dons personnels sont déductibles de 66% des impôts, à condition que les comptes de l'association soient en règle... Or, ils ont été rejetés par la CCNCCFP au titre de l'exercice 2019 pour des "irrégularités" et parce que le dossier a été remis hors délai.

La CNCCFP a rejeté les comptes de l'association des amis de Guillaume Peltier pour l'exercice 2019 - Capture d'écran

Pour éviter cette décision, Constance de Pélichy a envoyé en janvier dernier un mail à celui qui était secrétaire de l'association pendant cette période. "Le Monde" publie le contenue de ce mail "au sujet d'irrégularités dans les comptes déposés pour Les Amis de Guillaume Peltier" : "Afin de répondre à leurs questions et d'éviter que ta responsabilité en tant que secrétaire à l'époque puisse être retenue, nous souhaiterions pouvoir leur indiquer que tu as eu le Covid pendant cette période et que tu en as gardé une grande fatigue et des troubles respiratoires pendant plusieurs mois. Serais-tu d'accord pour signer une telle attestation ? je peux te la préparer et te l'envoyer simplement pour signature."

La CNCCFP nous a demandé des éléments de contexte. Le secrétaire de l'association a eu le Covid, mais on ne communique pas d'éléments liés à la santé de quelqu'un sans son accord, il n'a pas souhaité signer d'attestation, nous respectons sa décision. Il n'a jamais été question d'établir un faux

L'ex-collaborateur (il a depuis quitté l'association) a refusé. Peut-être parce que selon lui, et tel que le rapporte "Le Monde", cette version ne correspond pas tout à fait à la réalité : il dit avoir bien été malade du Covid au printemps 2020 mais qu'il n'a cessé le travail que pendant cinq semaines (et non "plusieurs mois"), sans subir de telles complications...

Contactée par France Bleu Orléans, Constance de Pélichy assure qu'il ne s'agissait pas d'établir un faux. "La CNCCFP demandait des éléments de contexte sur le retard de dépôt des comptes, or le secrétaire a eu le Covid pendant cette période. Comme on ne communique pas d'éléments liés à la santé de quelqu'un sans son accord, nous lui avons proposé de rédiger une attestation comme quoi il avait eu le Covid. Il ne l'a pas souhaité, ce que nous respectons", affirme la maire de La Ferté Saint-Aubin qui n'a pas voulu s'exprimer davantage, alors qu'elle attend cette semaine un heureux événement.