VIDÉO - Ma France 2022 : "La vraie question aujourd'hui, c'est la question démocratique"

France Bleu dévoile ce lundi les résultats de la grande consultation "Ma France 2022". Depuis l'été, cette consultation en ligne a réuni un million de participants, qui ont formulé 34.000 propositions. Et la proposition qui arrive largement en tête des propositions concerne l'exemplarité des responsables politiques et le fonctionnement de la démocratie. Ce thème de la démocratie et des institutions rassemble à lui seul un quart des propositions. Ce résultat n'étonne pas Farid Faryssy, invité de France Bleu Vaucluse ce lundi matin.

"Les Français ne sont pas aussi bêtes qu'on le pense, salue-t-il, parce qu'on a voulu de mettre en avant la sécurité, l'immigration, le voile. La question véritable aujourd'hui, c'est la question démocratique." Et ces thématiques relativement à la vie démocratique figurent précisément dans le programme porté par Jean-Luc Mélenchon. "Nous, on pense que la cinquième République est arrivée à bout de souffle. On appelle de nos vœux une sixième République avec une assemblée constituante. Ce n'est pas nous qui allons imposer une nouvelle Constitution, mais ce seront des élus, des citoyens, des gens qui n'ont jamais été élus, qui seront dans une assemblée pour écrire une nouvelle Constitution et refonder le peuple français", développe Farid Faryssy.