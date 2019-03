Consultation publique de Tarnos : le "oui" l'a emporté dimanche

Le "oui" vainqueur hier d'une consultation publique organisée à Tarnos. Les électeurs Tarnosiens devaient répondre par oui ou non à une question concernant la communauté de communes du Seignanx (Landes).

Dimanche, on votait à Tarnos

Tarnos, France

Le "oui" largement vainqueur d'une consultation publique organisée dimanche à Tarnos (Landes). Les 10128 electeurs de la commune devaient répondre par oui ou non à une question concernant la communauté de communes du Seignanx. Avec cette consultation il s'agissait d'obtenir :

une baisse du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

une représentation significative de la majorité municipale (de Tarnos) dans l’exécutif (de la communauté)

une répartition plus équitable des investissements entre les communes de la communauté

A l’hôtel de ville de Tarnos dimanche © Radio France - Jacques Pons

La question à laquelle les tarnosiens devaient répondre dimanche © Radio France - Jacques Pons

Tarnos impactée par "une répartition injuste"

Derrière cette consultation, un constat du maire Jean-Marc Lespade : "la ville de Tarnos représente 46,6% des habitants sur le plan démographique au sein de la communauté de communes du Seignanx" "la ville de Tarnos génère 75% des recettes fiscales de la communauté, et depuis le début du mandat nous n'avons obtenu que 19% des investissements". Le maire rappelle que "les tarnosiens sont favorables à la mise en commun, au partage, mais la ville est fortement impactée par cette répartition injuste".

Le maire de Tarnos (à droite) lors des opérations de vote dimanche à l’hôtel de ville © Radio France - Jacques Pons

Par ailleurs, aucun élu tarnosien de l'actuelle majorité municipale ne figure dans la commission exécutive de la communauté de communes du Seignanx. Celle qui défendait Tarnos Anne Dupré (PS) a été exclue de la commission en octobre 2015. Elle s’était alors opposée à une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le président de la communauté de communes du Seignanx, Eric Guilloteau, l'avait remplacé par une élue de l'opposition municipale de Tarnos, Marie-Ange Delavene.

Le choix des tarnosiens © Radio France - Jacques Pons

Le résultat du vote de dimanche

Finalement, dimanche, plus de 21% de l’électorat de Tarnos a répondu. Le "oui" a glané 92,2 % des bulletins, soit 1903 bulletins. Le "non" a réuni 161 voix (7,8% des voix). Un résultat que le maire (PCF) Jean-Marc Lespade va envoyer dès lundi au président de la communauté de communes du Seignanx Eric Guilloteau. Le maire et conseiller départemental communiste entend ainsi demander un changement de gestion de la communauté de communes. Le discours du maire dimanche soir dans le hall de la mairie :

Le dépouillement des bulletins à l’hôtel de ville de Tarnos © Radio France - Jacques Pons

Le maire de Tarnos propose une élue de Tarnos pour remplacer Eric Guilloteau

Le maire de Tarnos Jean-Marc Lespade propose de remplacer Eric Guilloteau (PS) par une élue...de Tarnos. Dans tous les cas, elle s’appellera Isabelle car deux Isabelles répondent aux souhaits du maire : Isabelle Dufau (PS) et Isabelle Nogaro (apparentée PC). Les deux élues attendent d'abord la réponse du président actuel de la communauté avant de choisir qui se présentera.

On ne peut pas mépriser une partie des habitants et leurs représentants dans une intercommunalité — le maire de Tarnos

Isabelle Dufau (PS) et Isabelle Nogaro(app. PCF), adjointes au maire de Tarnos et déléguées communautaires © Radio France - Jacques Pons