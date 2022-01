Consultation sur la sortie de l'Alsace du Grand Est : la CGT dénonce "une manœuvre politicienne"

Dans son dernier communiqué, la CGT alsacienne n'est pas tendre avec la collectivité européenne d'Alsace et avec sa consultation citoyenne lancée le 20 décembre dernier. A propos de la question posée: "L'Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour devenir une région à part entière?", le syndicat répond par une autre question. "Quelle est la légitimité de cette consultation non officielle?".

Se servir des citoyens alsaciens pour une querelle d'égos

Et d'ajouter: "Sa proximité avec la campagne pour l’élection présidentielle et son instrumentalisation assumée pour pousser en avant la sécession de l'Alsace s'apparentent plutôt à des manœuvres politiciennes et à une guerre des égos entre nos deux barons féodaux que sont messieurs Bierry et Rottner". [...] "Il s’agit de se servir des citoyens alsaciens pour peser dans les querelles entre CEA et région Grand EST, pour l’attribution de la compétence économique". "Sous prétexte de désir d'alsace, on essaye de nous vendre plus de libéralisme et plus de dérèglementations" ajoute Laurent Feisthauer, le secrétaire de la CGT dans le Bas-Rhin.

Bientôt 100 000 participants

Des arguments que contestent Frédéric Bierry. "Ce n'est en rien une question d'égo. Je pose une simple question aux Alsaciens, et je n'ai rien contre Jean Rottner, ce n'est pas le sujet". Quant à la compétence économique, le président de la CEA assume: "oui c'est une compétence réclamée par le monde économique dans le périmètre alsacien. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'association régionale de 'l'industrie agroalimentaire".

Frédéric Bierry, qui, par ailleurs, se dit déjà satisfait de la participation à sa consultation. Selon lui la barre des 100 000 participants pourrait être atteinte d'ici quelques jours. C'était le seuil minimum qu'il s'était fixé. Pour répondre aux questions des citoyens, une réunion virtuelle est organisée ce vendredi par Yves Hemedinger, le député du Haut-Rhin.

