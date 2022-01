Consultations familiales : le président du Lot dénonce le transfert de charges de l'état aux départements

Le président divers gauche du département du Lot Serge Rigal est en colère contre le gouvernement. De nouvelles charges incombent aux conseils départementaux. Elles concernent les consultations pour conflits familiaux.

Le ministre de la Justice ne va plus financer des mesures de consultation familiale pour des familles précaires. Pourquoi est ce que cette décision, elle vous met en colère? Expliquez-nous.

Tout simplement, ce n'est plus l'Etat qui finance ces mesures, ce sont les départements qui devront les financer, c'est une charge nouvelle qui incombe aux départements. Et ça, ça nous met en colère parce que c'est une mesure qui est tombée subitement.

Ça représente combien par votre département ?

Je n'ai pas de chiffres exacts parce que c'étaient des prestations qui étaient financées par l'Etat, et on ne connait pas leur importance en terme de finances pour le département, mais elles sont certainement importantes pour nos départements parce que c'est souvent qu'il y a recours et c'est tant mieux d'ailleurs à ces consultations familiales aussi?

Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, en fait, ce sont des consultations pour les familles en difficulté ?

Oui, ce sont des consultations pour les familles en difficulté qui connaissent des litiges. Bien souvent, pour des enfants placés, par exemple, il y a un litige entre les parents et on peut apporter les moyens de défendre l'intérêt de l'enfant et aussi peut être aussi des grands-parents qui voudraient faire valoir leur droit de visite auprès d'enfants. Tout ce qui peut exister comme conflits familiaux et auprès de familles les plus démunies qui n'auraient pas les moyens d'être aidées et de pour être soutenus dans leur défense.

Et si l'Etat vous lâche là dessus, est ce que vous allez quand même prendre cette charge et continuer d'offrir ce service ?

Il faudra bien ! On ne peut pas laisser des gens sans avoir le droit de se défendre et de se faire entendre, surtout quand il s'agit de familles les plus démunies. Je crois que là dessus, et ça fait partie, je dirais et je le dis souvent de l'ADN du département que d'aller vers les plus défavorisés.

Et vous n'êtes pas le seul à être en colère contre cet abandon entre guillemets de l'Etat. Vous avez écrit au ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, avec 21 autres présidents de départements, est-ce(que vous avez eu une réponse?

Non, pas encore. Il faut quand même quelques toujours. À l'heure où je vous parle, on n'a pas de réponse.

Autre sujet. En octobre, plusieurs présidents de départements dont celui de la Haute-Garonne, ont écrit aussi à l'Etat pour demander autre chose, pour demander de suspendre le versement du RSA à ceux qui refusent de se faire vacciner. Vous vous en pensez quoi ?

Je suis très favorable à la vaccination. Après, chacun prend sa responsabilité. Moi, je n'irai pas jusque là. Je considère qu'il y a une part de liberté. Quoi que ça puisse nous démanger par moments, quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, on aurait tendance... mais la vaccination n'est pas obligatoire. Pourquoi à ce niveau-là on ne dirait pas à l'état de vacciner les fonctionnaires ?

Serge Rigal, vous êtes très sévère à l'encontre du gouvernement. Pas que sur ces mesures de consultation familiale dont on parlait. Vous avez, le 13 décembre dernier, par exemple, dit qu'Emmanuel Macron ne faisait rien pour les salaires ou pour les emplois durables. Vous y allez fort quand même, peut être ?

Je devais parler des aides à domicile ou des aides à la personne. C'est dans un contexte bien particulier que j'ai dû m'exprimer à ce sujet, considérant qu'il était important de devoir apporter une attention particulière vers ces emplois là.

Emmanuel Macron, n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle, vous vous êtes un homme de gauche. Qui soutenez vous pour cette présidentielle?

Pour l'instant, j'ai fait le choix de ne soutenir personne et de regarder ce qui se passe, et ce, avec une déception comme tous les hommes de gauche, toutes les femmes de gauche de voir ce qui se passe aujourd'hui à gauche,.

Les candidatures multiples, cette division vous inquiète ?

Bien sûr. Quand on a des intimes convictions à gauche, ça ne peut que nous inquiéter.

Et vous demandez aux citoyens de s'inscrire sur les listes électorales? Vous les voyez se vider? Vous vous inquiétez de l'abstention ?

Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu lors de notre dernière élection départementale, au mois de juin dans des espaces ruraux et j'ai été très surpris de ce phénomène d'abstention, notamment dans notre département du Lot qui est d'habitude un département qui votait de façon importante. Donc j'ai fait appel à ce que les gens se mobilisent pour les élections et aller voter, et notamment les jeunes.