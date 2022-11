Continuité territoriale : Une rallonge de 33 M€ salutaire pour l’Office des Transports de la Corse

La mesure est intégrée au projet de loi de finances rectificatives, à la demande des élus corses... L'enveloppe passe pour 2022 de 187 à 220 millions. La mesure est intégrée au projet de loi de finances rectificatives, à la demande des élus corses...

Pour Flora Mattei, la présidente de l'Office des Transports de la Corse, invitée de la rédaction d'RCFM, c'est un soulagement. Un refus, dit-elle aurait été un coup dur pour les finances de la Collectivité de Corse, le prix des billets ne pouvant être modifié. « Nous sommes tenus à des délégations de service public. Autrement dit, il n’est pas possible, en cours de contrat, de faire des ajustements. Nous aurons été dans une difficulté majeure et puis, sans possibilité, en plus, de faire peser ceci, dans les différentes conventions avec les délégataires de service public. Ce qui signifie que le budget de 2023 aurait été particulièrement compliqué à gérer pour la Collectivité de Corse ».

"Du pain sur la planche pour 2023"

À noter que cette rallonge accordée par le gouvernement est ponctuelle.

« Il y a donc du pain sur la planche pour 2023 en vue de faire comprendre que les dépenses relatives à la continuité territoriale correspondent vraiment à un montant de compensations financières qui sont versées aux compagnies pour la continuité territoriale entre la Corse et le continent, au niveau de la fréquence, de la régularité, de la continuité, de la tarification et bien sûr de la qualité du service public auquel nous sommes particulièrement attachés » conclut la présidente de l'Office des Transports de la Corse.