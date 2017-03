Contournement de Beynac : la Zad clôturée par le Département

Un huissier s'est rendue sur le terrain occupé par les opposants au contournement de Beynac ce mercredi matin pour poser une clôture.

"On veut nous enfermer ! Ce n'est plus une Zad? c'est un Stalag, un camp !" s'insurge Michel André le président de la Sepanso. Ce mercredi, avec ses camarades opposants au projet de contournement de Beynac ils ont reçu la visite d'un huissier et ont assisté à la pose d'une clôture autour du champ qu'ils occupent.

Les opposants sont très remontés. - Gerty Pardo

"Germinal Peiro a des pratiques d'homme d'extrême droite" - Michel André

Des piquets en bois haut d'un mètre soixante ont été plantés dans le terrain. Un portail et un panneau "chantier interdit au public" devraient être posés dans la journée. "Les pratiques de Germinal Peiro, homme de gauche sont celles d'un homme politique de droite voire d'extrême droite," déclare Michel André. "On veut nous faire fuir car on dérange et qu'on dit la vérité. Cette clôture aurait dû être posée dès le début des travaux pour sécuriser le site."

"C'est un point de rupture!" Michel André, président de la Sepanso

Le président du conseil départemental, Germinal Peiro avait pourtant prévenu. "Lors de notre rencontre en début de semaine j'avais annoncé la pose de cette clôture. Il s'agit en effet de sécuriser le site mais en aucun cas je ne veux enfermer les zadistes. Ce n'est pas du tout mon intention." Germinal Peiro qui rappelle toutefois qu'une procédure judiciaire est en cours. Une requête a été déposée auprès du tribunal de Bergerac afin de faire évacuer la zone occupée. Elle doit être examinée mardi prochain. "Si les forces de l'ordre doivent intervenir nous ne nous opposerons pas. Nous avons déjà un plan B pour continuer le combat," assure Michel André.