Contournement du Pertuis : manifestation au Puy-en-Velay pour la libération des trois gardés à vue

Ils dénoncent une tentative d'intimidation des opposants au contournement du Pertuis et de Saint-Hostien. Une centaine de personnes sont rassemblées ce jeudi matin devant la Préfecture du Puy-en-Velay en soutien aux militants interpellés la veille.

Mercredi, trois militants écologistes , dont le conseiller régional Renaud Daumas ont été interpellés et placés en garde à vue.

Ils participaient à Saint-Étienne-Lardeyrol ce mercredi, à une action non violente selon les membres du collectif Lutte des sucs, pour empêcher des travaux de déboisement ; une "entrave au travail" selon la Préfecture de Haute-Loire, une infraction punie d'une peine de prison pouvant atteindre les 3 ans et de 45.000 euros d'amende et dans certains cas, l'interdiction des droits civiques.

Les écologistes estiment de leur côté que leur action est légitime car les travaux ont repris alors qu’un jugement est encore en cours, que le conseil régional n’a pas acquis les terrains nécessaires et que les mesures compensatoires sont loin d’être réunies.