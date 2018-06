Le Contrat de Cahors, c'est le pacte financier entre l'Etat et les collectivités. Un pacte qui vise à réduire le déficit public, inscrit dans loi de finances 2018-2022. Les collectivités locales doivent limiter l'augmentation de leurs coûts de fonctionnement à 1,2% par an.

Ce pacte concerne environ 320 collectivités dont la ville et la métropole de Clermont-Ferrand. Cette limitation des coûts de fonctionnement doit faire réaliser 13 milliards d'euros d'économies aux collectivités d'ici 2022. Et gare à ceux qui ne respecteraient pas ce contrat : ils devront payer d'importantes pénalités financières à l'Etat.

Les élus de la majorité dénoncent une "mise sous tutelle"

Selon les élus de l'inter-groupe majoritaire à la mairie de Clermont-Ferrand, ce pacte va considérablement freiner l'investissement. Pour Pascal Guittard, co-président du groupe socialiste, c'est même une "prime à l'inactivité." Pour lui "ce pacte va favoriser ceux qui ne font pas d'investissement et déstabiliser ceux qui en font."

Jean-Christophe Cervantes, président du groupe communiste, partage cet avis : " C'est un contrat dangereux, injuste et inefficace. Dangereux car il remet en cause la libre administration des collectivités. Injuste car il fixe les mêmes règles pour tout le monde sans prendre en compte les spécificités locales. Et enfin inefficace parce que le recul de l'investissement public est mauvais pour les collectivités ! " Et pourtant, la plupart des groupes de la majorité ont prévu de voter en faveur de ce contrat lors du conseil municipal qui se tiendra vendredi prochain.

On nous passe la corde au cou avec le sourire. - Dominique Rogue-Sallard, présidente du groupe EELV

En cas de vote contre le contrat, et donc de non-respect de celui-ci, la municipalité clermontoise devrait payer d'importantes pénalités financières, de l'ordre de 800 000 euros. Pour Clermont Auvergne Métropole, ces pénalités s'élèveraient à 3,8 millions d'euros. Pascal Guittard : " On le votera car l'on souhaite évidemment que cet argent n'aille pas à l'Etat mais bien aux clermontois. "

Mais les élus de la majorité veulent toutefois rester vigilants, notamment sur les transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités. Olivier Bianchi : " Si l'Etat décide unilatéralement d'actions qui impacteraient ce chiffre de 1,2% d'augmentation de nos coûts de fonctionnement, je ne nous considérerai plus obligés de respecter le contrat. "

Retrouvez le communiqué de presse des élus de gauche de la majorité municipale, concernant la signature du contrat financier avec l'Etat. pic.twitter.com/FnLp5Gjets — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) June 18, 2018

Je veux combattre idéologiquement ce contrat, même si je serai contraint de le voter. - Olivier Bianchi

Le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi voit aussi dans ce pacte une tactique politicienne de la part du gouvernement : " Il faut rappeler qu'hormis Lyon, La République En Marche ne dirige aucune grande collectivité. En empêchant les investissements et en faisant passer les collectivités locales pour des mauvais gestionnaires, je vois là une part de stratégie avant les échéances électorales de 2020. "

Soumis au vote ce vendredi en conseil municipal, ce Contrat de Cahors devrait susciter de vifs débats.