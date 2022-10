Contrat de plan Etat-Région : 400 millions d'investissement pour la Drôme et l'Ardèche

Le préfet de région Pascal Mailhos et le président de région Laurent Wauquiez ont annoncé ce vendredi un contrat de plan Etat-Région (CPER) d'un montant total de 4,4 milliards d'euros à parts égales entre l'Etat et la Région, un montant "sans précédent pour financer les projets structurants dans les douze départements de la région".

180 millions pour la fibre optique

Ce contrat de plan qui court jusqu'en 2027 prévoit 225 millions d'euros dans la Drôme et 179 millions d'euros en Ardèche. En réalité, les projets structurants ne représentent qu'un quart de ces montants globaux. Le plus gros montant, 90 millions d'euros dans chacun des deux départements, est consacré à l'achèvement du déploiement de la fibre optique en zone rurale. L'Etat et la région incluent également dans le contrat de plan la rénovation urbaine, l'aide aux villes moyennes et le soutien aux communes rurales.

40 projets structurants en Drôme-Ardèche

Pour les grands projets, 18 ont été retenus en Ardèche pour un montant de l'aide Etat-Région s'élevant à 52 millions d'euros. Il est prévu 62 millions pour 22 projets dans la Drôme. Pour ne citer que les plus importants : la création du campus de l'hôtellerie à Largentière, le centre de formation aux métiers du nucléaire de la Voulte, le projet ITDT à Tournon, la rénovation du stade Pompidou à Valence, la construction d'un nouveau stade de rugby à Aubenas, la création de la nouvelle Foire de Romans ou encore la modernisation de plusieurs réseaux d'irrigation dans le Sud Drôme et le Centre Ardèche. Selon la nature des projets, les financements représentent entre 20% et 60% du montant total.

Rien n'est prévu pour les aménagements de routes, rien pour les projets de ponts. Ce volet dit de mobilité ne sera validé que l'an prochain.