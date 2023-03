Contre l'interdiction de l'usage du corse, l'Assemblée expérimente la traduction simultanée

Le 9 mars dernier, le tribunal administratif de Bastia a, sur un recours introduit par l'ancien préfet Pascal Lelarge, annulé les articles du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse sur l'usage de la langue corse. Réunie en session ordinaire ces 30 et 31 mars, l'Assemblée expérimente, en réponse à cette décision, la traduction simultanée des débats.

Le modèle est le même que celui du conseil régional de Bretagne, qui traduit ses débats depuis avril 2022. Mais les conditions techniques ont connu de nombreuses difficultés, au premier jour de ce test grandeur nature. "Ce dispositif est expérimental, avec des moyens limités car déployés à titre exceptionnel", s'est excusée par avance la Collectivité de Corse dans un communiqué.

Passés les soucis techniques, six interprètes vont donc traduire, pendant deux jours, les échanges entre les conseillers. Coût de l'opération : 6.480 euros. Dans l'hémicycle, chacun peut ainsi enfiler un casque et choisir, via un écran, la langue dans laquelle il souhaite suivre les débats. Du côté de la transmission externe, les deux choix doivent aussi être proposés sur la page Facebook et le site internet de la Collectivité.

Réponse politique

Si la décision de traduire les prises de parole du corse vers le français permet de "sécuriser juridiquement les débats", celle de traduire du français vers le corse est assumée comme un "message politique", indique-t-on à la CdC, ajoutant qu'il s'agit aussi de "laisser le choix à la population".

S'exprimant sur le sujet en ouverture de la session, Marie-Antoinette Maupertuis a pointé la "violence insupportable de la décision du tribunal administratif", qu'elle qualifie de "ridicule" et "terrible du point de vue symbolique". Le répétant en corse et en français, la présidente a affirmé : "personne ne nous empêchera de parler le corse".

La seconde journée de session, ce vendredi 31 mars, proposera de nouveaux échanges sur cette décision du Tribunal Administratif de Bastia, où la question d'interjeter appel sera posée aux conseillers territoriaux. Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif, y est favorable.