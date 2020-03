Opposé à la fermeture des marchés, le maire des Sables-d'Olonne interpelle le Premier ministre

"Vous qui avez été longtemps maire d'une cité maritime, je vous demande d'écouter l'avis des élus de terrain". Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne, a publié ce mercredi une lettre ouverte destinée au Premier ministre Edouard Philippe. L'ancien député s'oppose à la fermeture de tous les marchés du pays, qu'ils soient ouverts ou couverts annoncée lundi soir.

"Faites confiance à vos élus"

Le maire des Sables affirme que "le préfet de la Vendée aurait décidé de ne pas permettre le maintien de l'ouverture" des trois marchés ouverts et trois marchés couverts de la ville, malgré "le respect des gestes barrières et l'indispensables distanciation".

D'après lui, cette décision alimente la concurrence déloyale entre "les grandes et moyennes surfaces" et les "petits producteurs". Il avance que dans une ville où près d'un habitant sur deux a plus de 60 ans,"les marchés sont des services de proximité indispensables pour les personnes les plus âgées et les moins mobiles".