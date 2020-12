Une plateforme pour signaler les discriminations lancée en janvier, annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi deux dispositifs distincts pour lutter contre les discriminations, lors d'un entretien au média en ligne Brut. "A partir de janvier prochain, nous allons mettre en place un grand sondage sur une plateforme internet où les gens pourront dire où ils sont discriminés et en quoi. Sur les contrôles [au faciès], nous allons mettre une plateforme nationale de signalements, un numéro d'appel, ce sera géré par l'Etat, le défenseur des droits et des associations", a expliqué le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a jugé "insoutenable" que les personnes de couleurs soient davantage contrôlées. "Aujourd'hui quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (..) On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable", a-t-il regretté.

"Des violences par des policiers"

Le Président de la République a reconnu vendredi qu'il existait "des violences par des policiers", expression qu'il a dit préférer à celle de "violences policières", qui est selon lui devenue "un slogan".

"Je n'ai pas de problème à répéter le terme de violences policières mais je le déconstruis", car "c'est devenu un slogan pour des gens qui ont un projet politique. Il y a des policiers qui sont violents" et "qu'il faut sanctionner", a-t-il souligné sur Brut.

La sanction doit être implacable pour ne pas salir le reste de l'institution. - Emmanuel Macron

Selon Emmanuel Macron, "rien ne justifie les violences (...) Il faut qu'il y ait à chaque fois des sanctions". Mais le chef de l'Etat a également tenu à rappeler qu'il y a aussi "une violence d'extrême droite, très forte, il y a maintenant une violence d'extrême gauche, d'anars, d'anti-flics".

Il est notamment revenu sur l'agression d'une policière lors de la marche des libertés samedi dernier à Paris. Il a dénoncé des "fous", des "gens ensauvagés" qui l'ont attaquée. Pour Emmanuel Macron, il ne faut "pas avoir qu'un regard sur la violence" : "Il y a des policiers violents, il y a de la violence dans notre société", a-t-il dit.