Convention d'investiture du PS : "Je mettrai toute mon énergie pour convaincre", promet Anne Hidalgo

"Je viens porter un projet de reconquête. Sociale, écologique, démocratique", a expliqué ce samedi à Lille, Anne Hidalgo après son investiture solennelle comme candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2022. Créditée de 4 à 7% d'intentions de votes au premier tour, elle espère donner un nouvel élan à sa campagne. Devant 1.700 militants, elle a promis qu'elle "mettrait toute son énergie dans la bataille, pour convaincre".

La candidate a défendu "une candidature qui refuse la capitulation identitaire", visant ainsi la droite. "Je représente ce que beaucoup de nos adversaires aimeraient faire taire: une femme, de gauche, d'origine étrangère, profondément européenne. Je suis celles et ceux dont certains cherchent à écraser la voix", a ajouté Anne Hidalgo. Immigrée espagnole, elle a été naturalisée française à l'âge de 14 ans. La maire de Paris et candidate a étrillé le président de la République sortant Emmanuel Macron : "Je suis là pour le peuple de France, pour qu'après tant d'indifférence et de condescendance, on lui rende justice et considération".

Égalité salariale, "ISF climatique", fin de vie ... les propositions d'Anne Hidalgo

Anne Hidalgo a promis qu'elle "irait jusqu'au bout", puis a égrené une longue série de propositions : "une rémunération digne pour chacune et chacun. Digne pour les premiers de corvées en augmentant les salaires, et digne pour les premiers de cordée, qui doivent partager équitablement la valeur ajoutée dans les entreprises", faisant là encore allusion au chef de l'État. Elle promet d'"encourager le syndicalisme", mettre en place "une assurance chômage universelle", et faire de la santé mentale "une grande cause" de son quinquennat. La candidate socialiste veut encadrer les loyers dans les zones tendues, mettre en place une loi pour "le droit de mourir dans la dignité", atteindre "l'égalité totale des salaires en 5 ans" entre hommes et femmes, mettre en place un "ISF climatique" pour "les ménages aisés dont le patrimoine émet le plus de carbone".

Des pontes du PS étaient présents. Parmi eux, Martine Aubry, première mentor politique d'Anne Hidalgo, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ou encore Olivier Faure, secrétaire général du parti. Absent, l'ex-chef de l'Etat, François Hollande, très critique sur l'émiettement de la gauche et ses candidatures "lilliputiennes", a assuré qu'il voterait pour elle. Des personnalités de la société civile comme le climatologue Jean Jouzel sont également venues apporter leur soutien à la candidate.