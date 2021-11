"Convergence des luttes " entre gilets jaunes et anti-pass à Andelnans, dans le Territoire de Belfort

Entre 200 et 300 manifestants se sont retrouvés ce samedi à Andelnans (Territoire de Belfort). Le rassemblement visait à réunir anti-pass et gilets jaunes, qui célébraient les trois ans de leur mouvement.

Au rond-point à côté du supermarché Cora d’Andelnans, une importe présence policière surveille les manifestants réunis d’abord sur le trottoir. Quelques jours avant ce rendez-vous, la Préfecture du Territoire de Belfort a interdit toute manifestation dans le centre-ville de la Cité du Lion.

Multitude de revendications

Un concert de klaxons des automobilistes qui passent salue les pancartes brandies par les gilets jaunes et anti-pass sanitaires ."On veut faire une convergence des luttes : anti-pass, gilets jaunes, vaccinés ou non vaccinés. Tous ensemble !" détaille Sébastien. Lui-même le reconnaît : gilets jaunes et anti-pass sont souvent les mêmes. "Aujourd’hui, il y a quand même quelques nouvelles têtes."

Les messages sont multiples : une hostilité toujours aussi vive à "l’obligation vaccinale", ainsi qu’une colère face à la hausse des prix, en particulier ceux de l’énergie et de l’essence.

Le cortège a défilé sur les routes de la zone commerciale d’Andelnans, occasionnant des blocages sur les ronds-points et des bouchons.