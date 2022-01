Corinne Békaert, une cheffe d'entreprise nordiste candidate à la présidentielle

"Je suis une personne très sérieuse". A 50 ans, Corinne Békaert, cheffe d'entreprise du Dunkerquois, croit très fort en sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2022. Elle s'est déclarée au mois de juillet et a depuis construit son projet autour d'un slogan : "Osons la différence". Depuis 2006, elle est à la tête de la société Epicur basée à Herzeele, qui propose des paniers gastronomiques.

Elle qui ne s'est jamais investie en politique auparavant croit avoir une expérience à apporter. "Ce n'est pas rationnel, mais au plus profond de moi, j'ai une voix à faire entendre pour que l'on soit beaucoup plus positif, constructif et rassemblé. Aujourd'hui, on entend trop de discours de clivage", explique-t-elle.

Je ne ferais pas ce geste si je n'avais pas un engagement profond

Elle entend amener du monde de l'entreprise son art du management d'équipe pour ressouder le pays. Preuve en est, sa volonté de créer un ministère de la communication et du management pour chapeauter tous les autres, afin de "donner du sens et de l'interactivité entre les différents ministères".

Pour elle, les femmes et les hommes politiques sont trop éloignés du terrain. "On ne comprend plus les directives, et les partis politiques n'arrivent plus à convaincre. Un grand parti qui convainc seulement 15% des électeurs n'est plus un grand parti. Dans une entreprise, si je n'ai que 15 employés sur 100 qui me suivent, je ne vais pas réussir à avancer", assure-t-elle.

Une campagne participative

Face à ce constat, elle préfère donc se présenter directement à l'élection présidentielle plutôt que de rejoindre un mouvement politique déjà existant. Sa principale idée : écouter celles des autres. Se nourrir des propositions des citoyens, des contributions du terrain. "Nous avons créé un site internet sur lequel tout le monde peut venir apporter sa contribution, donner sa solution concrète", avance-t-elle.

l'objectif c'est de savoir comment chacun à notre échelle on peut apporter une solution

Le terrain, le rassemblement et être positif. Voilà les trois piliers de Corine Békaert qui finance sa campagne sur fonds propre. Elle a aménagé à Dunkerque un local de campagne et est entourée de plusieurs volontaires et de quelques intérimaires. Pour convaincre et se faire remarquer, elle compte sur les réseaux sociaux. Pas de grand meeting prévu pour elle, mais plutôt des directs vidéo sur les réseaux sociaux. "Je ne comprends pas l'intérêt de dépenser des centaines de milliers d'euros pour ce genre de meeting", explique-t-elle. La campagne de terrain attendra donc.

Une candidature possible ?

Ces dernières semaines, Corinne Békaert a démarché de nombreux élus locaux pour obtenir les 500 fameux parrainages, indispensables à une candidature. "Nous avons envoyé 10 000 courriers à 10 000 maires et nous commençons à avoir des réponses d'élus qui veulent discuter ou apporter une contribution, ça se met en place", lance-t-elle avec un enthousiasme à toute épreuve.

Cette campagne des parrainages commencent le 31 janvier et se terminera le 4 mars. Deux moins pendant lesquels Corinne Békaert va tenter de sortir de l'anonymat et de convaincre des élus de la soutenir. Si elle ne sera pas présidente de la République, elle espère bien pouvoir faire entendre sa voix d'ici l'élection.