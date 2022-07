Corinne Ollivier, première femme élue maire de Vierzon

"Je lui ai dit qu'il était fou !" C'est la première réaction qu'a eu Corinne Ollivier, alors conseillère municipale déléguée à la petite enfance, lorsque Nicolas Sansu lui a parlé de devenir maire de Vierzon (Cher), entre les deux tours des élections législatives, en juin. Mais le communiste était sûr de son choix. "C'est une femme à la fois posée, tempérée et qui a beaucoup de convictions. Elle a déjà eu des responsabilités syndicales importantes, elle a toujours été attachée à sa ville et s'est toujours engagée au service des autres, alors je crois que c'était la bonne personne au bon moment", se réjouit Nicolas Sansu.

Cheminote, syndicaliste, Vierzonnaise

Il a réussi à persuader l'élue, qui n'avait "jamais imaginé devenir maire". "Il a fait valoir le fait que je ne sois pas trop connue, explique Corinne Ollivier, et je pense que cela va payer. Ceux qui me connaissent m'apprécient et ceux qui ne me connaissent pas me laisseront le bénéfice du doute pendant un petit moment, je l'espère !"

La salle du conseil municipal était comble. © Radio France - Manon Claverie

Les Vierzonnais étaient nombreux à venir assister à son élection, lors du conseil municipal extraordinaire de ce dimanche matin. La salle était comble et une trentaine d'habitants suivaient même la séance depuis le parvis de l'hôtel de Ville, près de haut-parleurs installés pour l'occasion. Des sympathisants communistes, pour la plupart, ou anciens camarades de "Corinne", cheminote et syndicaliste à la CGT. Heureux que ce soit elle et que ce soit une femme. À l'image de Chantal et deux de ses collègues : "La politique c'est souvent un milieu d'hommes alors on est fières d'avoir dans notre ville une dame comme maire".

Après l'élection de la maire, les élus ont procédé à celle de ses 10 adjoints, 5 hommes et 5 femmes. Le premier conseil municipal sous l'ère Corinne Ollivier aura lieu lundi 11 juillet à Vierzon.