Coronavirus : 14 communes des Bouches-du-Rhône fermeront les bureaux de vote une à deux heures plus tard

Du gel hydro-alcoolique et du savon seront à disposition des électeurs dimanche prochain dans les bureaux de vote

Dimanche 15 mars, lors du premier tour des élections municipales, il faudra voter... avec les mains propres. Le préfet des Bouches-du-Rhône a détaillé ce mercredi matin le dispositif prévu pour ce scrutin qui va se dérouler en pleine épidémie du coronavirus. "Il faudra demander aux gens de se laver les mains, affirme Pierre Dartout. C'est un acte civique et une obligation morale même si on ne pourra pas empêcher de voter une personne qui refuse de se laver les mains".

Dans chaque bureau de vote, un lavabo et du savon devront être mis à disposition des électeurs. Pas question non plus d'être à moins d'un mètre les uns des autres dans les files d'attente. Il faudra venir aussi avec son propre stylo. Ces mesures vont certainement rallonger les opérations de vote.

Ouverture des bureaux de vote à 7h à Maussane-les-Alpilles

Quatorze communes des Bouches-du-Rhône ont donc obtenu que le scrutin soit ouvert ce dimanche une à deux heures plus tard.

Les bureaux fermeront à 19h à :

Carry-le-Rouet

Istres

Lambesc

Martigues

Mimet

Saint-Cannat

Ventabren

Les bureaux fermeront à 20h à :

Jouques

Meyrargues

Peyrolles-en-Provence

Le Puy-Saint-Réparade

Rognes,

Vitrolles

Maussane-les-Alpilles a même avancé l'heure d'ouverture de ses bureaux de vote à 7h.