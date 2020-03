Coronavirus : 2 500 policiers et gendarmes mobilisés en Loire-Atlantique

"Il y aura 2500 policiers et gendarmes pour faire respecter le confinement en Loire-Atlantique" précise le préfet de région Claude d'Harcourt au lendemain de l'allocution du Président de la République. Les Français doivent rester chez eux à partir de ce mardi midi a annoncé Emmanuel Macron ce lundi 16 mars devant 35 millions de téléspectateurs. 100 000 gendarmes et policiers sont dépêchés sur tout le territoire français.

De la pédagogie avant les amendes

Sur les 2500 policiers et gendarmes en Loire-Atlantique, "une large partie seront déployés sur les zones urbaines et les axes principaux". On peut toujours aller au travail si le télétravail n'est pas possible ou encore aller acheter de la nourriture. Promener son chien ou faire un footing est toléré. À chaque fois il faudra avoir un justificatif téléchargeable sur internet. Ceux qui ne respectent pas ces mesures s'exposent à des sanctions. Claude d'Harcourt affirme que dans un premier temps ce sera "de la pédagogie". Les amendes devraient suivre si besoin : 38 euros pour le moment et 135 euros dans les jours qui viennent.

Des policiers qui dénoncent le manque de moyens

Certains syndicats s'inquiètent de savoir s'ils vont avoir les moyens humains de faire ces contrôles, car parmi les forces de l'ordre, notamment au commissariat de Nantes, il y a des services où les salariés sont confinés. Stéphane Leonard est le secrétaire départemental d'Unité Police, il regrette aussi le manque de matériel "on n'en a pas suffisamment, du gel hydroalcoolique a été commandé, mais ça va prendre un petit moment avant d'arriver".