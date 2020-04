Coronavirus : 3 questions à Joël Bruneau, le maire de Caen

Comment allez-vous Joël Bruneau ?

Bien ! _J'ai eu une forme bénigne du virus, avec de la fièvre et une toux sèche_, comme d'autres membres de ma famille. Ma préoccupation était de resté isolé le temps qu'l fallait et de reprendre mes activités, parce qu'organiser une ville en cette période de confinement, c'est compliqué

Vous proposez des points de ventes directes, pour les producteurs...mais pas pour les commerçants ?

3 points de ventes directes sont mis en place pour les producteur,s et 2 autres sont envisagés. Pourquoi les producteurs plutôt que les revendeurs ? lls sont les plus touchés. Ils ont investis dans leur production, comme en ce moment les radis, et s'ils ne les vendent pas, tout est perdu. On a voulu privilégié l'approvisionnement de proximité et limiter les déplacements en privilégiant les producteurs locaux.

Vous proposez aussi de mettre en lien consommateurs et commerçants sur internet ?

Une plateforme de mise en relation a été créée sur internet : on clique sur le commerçant dont les produits nous intéressent, on est mis en relation avec lui et la livraison se fait ensuite sur 5 sites de proximité comme le parking de l'Hôtel de ville de Caen par exemple.