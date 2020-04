coronavirus : A son échelle, Alençon s'organise face à la crise sanitaire

Achat de masques, plateforme d'achats pour mettre en relation commerçants et habitants... Alençon agit à son échelle face aux contraintes liées au confinement et à la Pandémie du coronavirus.

Les communes tentent d'agir à leur niveau face à la Pandémie du coronavirus. Alençon a ainsi commandé 20.000 masques et du gel hydroalcoolique.

"Nous avons été livrés hier (jeudi) de 4000 masques, a expliqué le maire d'Alençon Emmanuel Darcissac sur notre antenne. On commence à les distribuer en priorité au personnel municipal en contact direct avec la crise : policiers, agents dans les résidences en autonomie..

On verra comment ensuite on distribuera le surplus aux personnes les plus exposées.

Cela reste compliqué pour tout le monde de se fournir y compris pour une municipalité. On a recours également aux masques en tissu. On travaille avec des couturières locales, les ateliers d'insertion pour avoir une alternative."

La plateforme a lancé également une plateforme Achetez à Alençon . Il s'agit d'un drive où l'on commande en ligne avant de la retirer dans un point de distribution. elle répond à la fois aux besoins des habitants et des commerçants.

Aujourd'hui on a près de 500 produits référencés sur cette plateforme locale et une quinzaine de commerçants sont déjà inscrits.

"Il s'agit de répondre à une urgence économique importante. Il faut faciliter aussi l'approvisionnement des habitants de la ville et de la communauté urbaine.

L'idée c'est dans avoir une cinquantaine ou une centaine dans les mois à venir.

Cela permet d'avoir des livraisons gratuites par la ville avec des points de retraits dans les commerces. Pour les producteurs locaux, on organise dans la Halle au blé un retrait des commandes chaque samedi matin."

Le maire d'Alençon n'a pas souhaité demander en revanche de dérogation pour les marchés.

"Les marchés aujourd'hui sont interdits pour des raisons sanitaires, justifie Emmanuel Darcissac. je ne souhaite pas que nous dérogions dans la mesure où on ne rentre pas dans les critères de l'Etat. Ces dérogations sont pour des plus petites communes où il n'y avait pas d'approvisionnement possible.

A côté des endroits où se trouvent les marchés à Alençon, on a des superettes, des commerces et des épiceries.

On ne rentre donc pas dans le champs des dérogations. Et je ne souhaite pas non plus exposer les habitants, les producteurs et aussi les agents de la ville chargés des marchés.

La précaution nous impose de respecter strictement le confinement. Les marchés étant jugés peu compatibles avec les règles de confinement, je n'ai pas souhaité déroger à cette règle."