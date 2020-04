Coronavirus : "On a besoin de la réouverture des marchés de plein air dans la Manche"

Alors que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a appelé dimanche 12 avril, les maires et les préfets à rendre possible la réouverture du maximum de marchés de plein air en France, le député de la majorité Bertrand Sorre, lui emboîte le pas et a écrit ce lundi au préfet de la Manche pour réclamer que l'ouverture des marchés soit la règle, et les fermetures, l'exception.

Faire confiance aux élus pour décider si les conditions de sécurité sont réunies

"Nous avons besoin de ces marchés comme débouché pour nos producteurs locaux", souligne le parlementaire LREM du Sud-Manche. "Les agriculteurs, les pêcheurs, les conchyliculteurs peinent à toucher les clients en ce moment alors que nous arrivons dans une période de forte production", ajoute Bertrand Sorre qui dit "faire entièrement confiance aux maires pour déterminer si leur marché peut se tenir dans des conditions de sécurité respectueuses des mesures barrière".

Le député du Sud-Manche se dit plutôt optimiste sur la prise de décisions favorables au retour des marchés de plein air et à la réouverture des halles alimentaires. "Je pense que la position exprimée par le ministre sera suivie de prises de décisions allant dans ce sens", conclut-il.