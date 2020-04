Coronavirus à Bordeaux : Thomas Cazenave (LREM) envoie ses propositions au maire de Bordeaux

Thomas Cazenave, arrivé en troisième position lors du premier tour des élections municipales le 15 mai dernier à Bordeaux avec 12,69% des voix, fait partie des qualifiés pour le second tour dont la date n'est toujours pas fixée. Alors que la campagne a été suspendue durant la crise du coronavirus, le candidat La République en marche poursuit sa réflexion sur la ville et la Métropole. Et il a décidé d'en faire profiter le maire de Bordeaux qui avaiit d'ailleurs, dès le lendemain du premier tour, décidé d'associer les candidats encore en course aux décisions municipales.

Soutien scolaire et plateforme pour les restaurateurs

Thomas Cazenave a donc envoyé un courrier à Nicolas Florian pour lui transmettre ses "propositions et suggestions". Elle tiennent en six points principaux :