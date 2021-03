Coronavirus à Nantes : "Des mesures nouvelles étaient nécessaires" pour Johanna Rolland

Comment avez-vous réagi aux annonces du président de la République ?

Il est clair que ce soir les Nantaises et les Nantais, je le sais, je le sens, je l'entends, expriment une lassitude. Cette situation est complexe, pénible et elle dure dans le temps. Malheureusement, je crois que la propagation rapide de l'épidémie touche de plus en plus de territoires, y compris le notre où les courbes sont à la hausse et les habitants doivent le savoir. En tant que maire, je mesure ce que ça demande à chacune et à chacun, aux familles, aux enfants, aux étudiants, aux jeunes en général mais aussi aux seniors. Clairement, les élus et les équipes de la ville et de la métropole vont être mobilisés aux côtés des habitants. Dès demain, je réunis la cellule de crise de la ville et de la métropole pour adapter notre organisation et mettre en oeuvre les mesures nécessaires.

Ce reconfinement allégé, annoncé ce mercredi soir par Emmanuel Macron, était-il inévitable ?

La situation est compliquée car il faut réussir à prendre en compte la santé des gens qui est la priorité mais aussi la fatigue psychologique. Ce qui est sûr, c'est que des mesures nouvelles, de mon point de vue, étaient nécessaires. En tout cas à Nantes, on se mobilise pour avancer sur la vaccination, ça me parait l'essentiel et ce dossier doit vraiment être la priorité du pays. Nous sommes dores et déjà à pied d'oeuvre pour ouvrir un centre de vaccination grand format dès le mardi 6 avril à 11 heures au grand palais du parc des expositions de la Beaujoire.

La fermeture des écoles, des commerces non-essentiels, la limitation des déplacements sont-elles des décisions suffisantes pour freiner cette épidémie ?

Ce que l'expérience nous a montré, c'est que les Français ne veulent plus de "stop and go". J'espère donc qu'on n'aura pas dans les jours et les semaines à venir des changements et des modifications. La situation est certes compliquée, il faut certes faire preuve d'un esprit de responsabilité mais il faut aussi donner de la clarté. Je pense, ce soir, à tous les parents qui se disent : "ok, donc je vais être de nouveau en télétravail avec les enfants à la maison". Je pense notamment aux femmes et hommes en situation monoparentale pour qui, ces annonces vont avoir un impact clair sur leur quotidien. Je pense aux apprentis, aux intérimaires, aux étudiants. On va donc se concentrer avec mon équipe sur comment accompagner au mieux les habitants dans cette période difficile.