Coronavirus : à Saint-Chamond, Montbrison, Roanne, des conseils municipaux très encadrés

Plusieurs communes de la Loire doivent organiser entre vendredi et dimanche leurs premier conseil municipal de la nouvelle mandature, mais dans des conditions très particulières à cause de l'épidémie de coronavirus.

Il est important "d'avoir des équipes municipales opérationnelles pour gérer la crise du coronavirus", a indiqué jeudi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, alors que plusieurs élus ont demandé cette semaine le report des conseils municipaux d'installation, qui doivent se tenir entre vendredi et dimanche, comme le prévoit la loi (dans les 5 à 7 jours suivant le scrutin). Plus de 30.000 communes, où le maire a été élu dès le premier tour dimanche dernier, sont concernées. À Saint-Chamond ce premier conseil municipal a lieu vendredi soir, ce sera samedi à Roanne et Montbrison. Dans des conditions très particulières en cette période de confinement.

Délocalisation dans des salles plus grandes

Pour commencer, et c'est logique avec les mesures de confinement, le public n'est pas autorisé à assister à ces conseils municipaux. Seuls sont conviés les conseillers municipaux, les agents administratifs nécessaires à la bonne tenue de la réunion, et une poignée de journalistes. Chaque commune doit prévoir une salle suffisamment grande pour qu'il y ait au moins un mètre de distance entre chaque participant. C'est pour cette raison qu'à Saint-Chamond, le conseil municipal ne tient pas en mairie ce vendredi, mais salle Aristide-Briand, la salle de spectacles couramiaude. À Montbrison aussi, le conseil municipal est délocalisé pour respecter les mesures barrière : il aura lieu à l'espace Guy-Poirieux samedi matin.

Autre précaution : les conseillers municipaux qui font partie des personnes à risque face à l'épidémie de coronavirus peuvent rester chez eux et donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Enfin, l'ordre du jour est restreint à l'installation du conseil municipal, à l'élection du maire et la désignation de ses adjoints, pour limiter la durée de la réunion.

Ces conseils municipaux "à huis-clos" seront diffusés sur internet dans certaines communes, ce sera le cas à Roanne par exemple.