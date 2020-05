Coronavirus à Saint-Paul-lès-Dax : la maire et 3 adjoints reversent leurs indemnités au CCAS

La maire de Saint-Paul-lès-Dax, Cathy Delmon, ainsi que trois de ses adjoints, ont décidé de reverser leurs indemnités d’élus du mois d’avril au CCAS de la ville. Cela a été annoncé lors d’un conseil municipal en visioconférence ce jeudi.

"Puisque le budget de la commune et donc du CCAS est alimenté essentiellement par les impôts des Saint-Paulois, et que ce sont les impôts des Saint-Paulois qui nous versent nos indemnités", explique la maire de la ville. "Et donc nous avons choisi tous les quatre, on s'est retrouvé sur cette idée pour participer à la solidarité sur la ville".

Entre 4000 et 4500 euros

Cela représente en tout, selon Cathy Delmon, une somme entre 4000 et 4500 euros pour le CCAS qui, en cette période de crise, est très sollicité et a lancé de nouvelles aides comme des bons alimentaires pour les habitants.

A Saint-Paul-lès Dax, le premier tour des élections municipales n'a pas donné de vainqueur. Trois listes sont en course pour le second tour, si second tour il y a. Et ce don au CCAS concerne la maire et trois de ses adjoints qui sont aussi ses colistiers, puisque la maire sortante brigue un nouveau mandat. "De toute façon, tout le monde aura son interprétation", reconnait Cathy Delmon quand on lui parle de la campagne électorale avant de prévenir tout de suite : "on est plus en campagne, on est pas dans cette optique là. Il faut que tout le monde arrête la campagne. Nous on l'a arrêté, on en parle plus. On gère la crise et on essaye de faire au mieux".