Coronavirus : à Gien, annulation du meeting de Guillaume Peltier (LR) pour les municipales

C'est une conséquence de la progression du coronavirus en France (même si à cette heure, aucun cas avéré n'est recensé en Centre Val-de-Loire) : le meeting du député LR Guillaume Peltier, prévu lundi 9 mars à Gien, est annulé. C'est ce qu'annonce l'équipe de campagne du maire de Gien, candidat aux municipales des 15 et 22 mars. Information confirmée par Guillaume Peltier.

600 à 800 personnes étaient attendues"

"On attendait de 600 à 800 personnes. On ne va pas prendre de risques et on a pris la décision ce soir [mercredi] d'annuler la réunion publique", explique Christian Bouleau, maire de Gien. Le meeting de campagne devait se tenir salle Cuiry à Gien, à partir de 19h30.

Trois listes en lice à Gien

A Gien, Christian Bouleau, maire LR, est opposé à Christelle de Crémiers, conseillère municipale d'opposition et vice-présidente EELV de la Région et à son ex premier adjoint Francis Cammal.