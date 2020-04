Coronavirus - Battu à Donzère, Patrick Scotto dépose un recours contre l'élection municipale

Le candidat malheureux du premier tour à Donzère, dans la Drôme, a décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif. Il estime que l'abstention a été plus forte à cause de l'épidémie de coronavirus et qu'elle a faussé les résultats.

Les élections municipales du mois de mars, au début de l'épidémie de coronavirus, continuent de faire débat. Dans la Drôme et en Ardèche, 31 recours ont été déposés devant les tribunaux administratifs, 19 dans la Drôme (dont 9 pour la seule ville de Valence) et 12 en Ardèche, pour contester les résultats du scrutin du 15 mars dernier.

C'est le cas par exemple à Donzère, dans le Sud-Drôme. Il y avait deux candidats en lice : Marie Fernandez, élue, et Patrick Scotto, battu. Et Patrick Scotto, qui n'a remporté que 44% des voix, a décidé de déposer un recours le 20 mars, quelques jours après le scrutin. "Je le fais parce que c'est un droit qui m'est ouvert. Et en plus, je pense sincèrement que l'abstention a altéré les résultats, j'en suis profondément persuadé", explique-t-il. À Donzère, il a eu 45% d'abstention lors de cette élection municipale, contre 28% en 2014, soit environ 800 abstentionnistes de plus. "Ces gens-là ne sont pas allés voter par peur du Covid, clairement", analyse Patrick Scotto.

L'autre motif de son recours, c'est sa réunion publique, prévue le vendredi soir, n'a pas pu se tenir alors que celle de sa concurrente le jeudi a bien eu lieu. Et il tient à préciser que sa démarche citoyenne et pas personnelle.

"Ce n'est pas comme si on avait eu 20 voix d'écart"

Marie Fernandez, elle, en a été informée par le tribunal. Elle se dit surprise mais plutôt confiante. "On a quand même 250 voix d'écart, ce n'est pas comme si on avait 20 voix d'écart, ça montre qu'il y a eu une mobilisation importante des Donzérois en notre faveur, estime-t-elle. C'est le juge qui tranchera." Mais avec la fermeture des tribunaux depuis le début du confinement, il est à ce stade impossible de savoir quand la décision sera rendue.