Coronavirus : ce que prévoit le ministère de l’Intérieur pour "voter sans danger" aux municipales

Lavage des mains avant et après le vote, isoloirs ouverts, stylo individuel… le ministère de l'Intérieur a rendu publique mardi une circulaire envoyée aux maires détaillant les mesures de précaution pour limiter le risque de contamination au coronavirus Covid -19 lors des élections municipales. Ces mesures d'hygiène et d'aménagement des bureaux de vote, doivent permettre, selon Christophe Castaner, de "voter est sans danger". Le premier tour a lieu ce dimanche 15 mars.

Éviter la promiscuité

Les "situations de promiscuité prolongée" doivent être limitées, indique le document dont l'AFP s'est procuré une copie. Le ministère préconise notamment, dans les bureaux de vote, un marquage au sol destiné à maintenir "une distance suffisante" d'environ un mètre entre électeurs, à chaque étape du vote. Les files d'attente à l'extérieur du bureau doivent être évitées.

Plusieurs municipalités ont en outre étendu les horaires d'ouverture des bureaux de vote pour éviter les pics de fréquentation.

Les bureaux de vote nettoyés

Le nettoyage des lieux où se déroule le scrutin fait l'objet d'un vademecum détaillé rapporte l'agence de presse : lavage du bureau avant et après le vote, des tables, des isoloirs et des urnes plusieurs fois par jour. Il est également recommandé d'aérer les locaux à plusieurs reprises dans la journée. À Toulon par exemple, les 128 bureaux de vote, tous implantés dans des établissements scolaires, seront désinfectés avant et après la journée de vote par le personnel municipal. Après le départ des derniers électeurs dimanche, un système de fumigation sera mis en place dans tous les bureaux.

Lavage des mains recommandé avant et après le vote

Un point de lavage des mains ou à défaut du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition à l'entrée et à la sortie du bureau de vote.

Les membres des bureaux de vote sont invités à se laver les mains plusieurs fois par jour et à privilégier le contrôle visuel des pièces d'identité ou de la carte électorale. Le contact physique avec les électeurs doit être évité.

Aux électeurs, il est également demandé de limiter les contacts avec les autres personnes présentes dans le bureau et de se laver les mains avant et après le vote. Cependant, le document précise qu'"il ne peut être refusé le droit de voter à des électeurs qui refuseraient de se laver les mains au risque de porter atteinte à la sincérité du scrutin."

Pas de rideaux aux isoloirs

L'isoloir doit être positionné de manière à ce que les électeurs ne soient pas obligés de tirer le rideau, "surfaces propices à la transmission du virus". Afin de garantir le secret du vote, les autorités recommandent par exemple de les disposer de telle sorte que leur entrée soit face à un mur.

Un électeur = un stylo

Les électeurs pourront apporter leur propre stylo à encre bleue ou noire pour émarger comme en Dordogne ou en Indre-et-Loire. Pas question que les assesseurs se substituent aux votants pour signer à leur place, prévient le ministère de l'Intérieur. En cas d'oubli, certaines municipalités ont prévu des stylos à usage unique : Roanne notamment, a prévu d'en distribuer 20.000 pour limiter les risques de contamination au moment de l'émargement. À Nîmes, 130.000 stylos ont été commandés pour les deux tours.

Pour les machines à voter, il est recommandé de nettoyer les parties en contact avec les électeurs toutes les 30 minutes.

Pas d'obligation de porter des masques

Le ministère ne préconise pas le port du masque pour les membres des bureaux de vote.

Toutefois la question de la vérification de l'identité des électeurs qui viendraient voter avec se pose. Si le masque n'empêche pas la vérification, "il n'est pas tenu de l'enlever", précise Beauvau. Dans le cas contraire, les membres du bureau sont fondés à lui demander de l'ôter "momentanément, faute de quoi l'électeur ne sera pas autorisé à voter".

Le port de gants pas exigé pour le dépouillement

Le ministère ne recommande pas le port de gants. Mais le lavage des mains doit être assuré régulièrement, notamment au moment du dépouillement. S'il a lieu en public, il sera demandé aux électeurs ou aux délégués des candidats de se maintenir à une distance "adaptée".

La ville de Mulhouse, considérée comme un foyer épidémique, a cependant décidé de mettre à disposition des électeurs et membres des bureaux de vote des gants chirurgicaux.

Les malades qui ont pris toutes les précautions pourront voter

Qu'est-il prévu si un électeur présente les symptômes du coronavirus ? Si celui-ci est "manifestement malade" mais a pris toutes les mesures de protection comme le port du masque ou le lavage des mains, le président ne peut s'opposer au vote. Si tel n'était pas le cas, il peut le mettre à l'écart et contacter le Samu.

Les préfets peuvent se substituer aux maires

Dans le cas où un maire serait "dans l'incapacité ou refuserait de constituer des bureaux de vote dans sa commune, les préfets sont en droit de se substituer à eux, après mise en demeure, pour désigner des délégués chargés de superviser les opérations de vote" précise le ministère de l'Intérieur dans une circulaire envoyée aux préfets.