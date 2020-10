Coronavirus : ce qui change dans le Var à partir de lundi

Le département du Var échappe au couvre-feu, mais le préfet Evence Richard prévient, il prend des mesures qui entreront en vigueur lundi. Dans un communiqué, il stipule qu'à partir du 19 octobre "les événements et rassemblements festifs dans les établissements recevant du public seront interdits. Dans les salles des fêtes, salles polyvalentes et chapiteaux, l’ensemble des rassemblements qui ne permettent pas le port du masque pendant toute la durée de l'évènement (comme les repas ou les cocktails) seront interdits"

Le préfet du Var prolonge l’obligation de port du masque dans l’ensemble des marchés de plein-air ainsi que sur la commune de Toulon et dans les centre-villes de dix-huit communes du département. Les bars et restaurants du Var devront également rester fermés entre minuit et six heures du matin.

Les chiffres de l'épidémie dans le Var

Dans le Var l'épidémie s’accélère. La semaine dernière 7,70 % des tests covid réalisés dans le département étaient positifs. La semaine précédente (du 28 septembre au 4 octobre) c'était 4,80%, un chiffre qui n'avait presque pas augmenté depuis le mois d’août. Le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de personnes contaminées en une semaine pour 100 000 habitants, est actuellement de 101. Soixante-sept patients sont hospitalisés pour covid dans le Var, dont 14 en réanimation.