Coronavirus : ces villes du Loiret qui gèrent la crise entre 2 maires

La décision est tombée ce jeudi 19 mars : le gouvernement a choisi de reporter toutes les réunions d'installation des conseils municipaux élus dimanche dernier, dès le premier tour des élections municipales. Ces assemblées devaient se tenir de vendredi à dimanche. De fait, les maires battus dès le premier tour sont maintenus dans leur fonction jusqu'à nouvel ordre. Et ceux qui devaient débuter leur mandat cette fin de semaine doivent encore patienter. Un cas de figure inédit !!

Il va falloir que les Giennois me supportent encore un peu

Christian Bouleau encore maire de Gien pour quelques semaines © Radio France - France Bleu Orléans

"C'est vrai que ça fait drôle d'avoir été réinstallé maire" reconnait Christian Bouleau, battu dimanche dernier à Gien par son ancien premier adjoint, Francis Cammal. Mais, le futur-ex maire explique que l'intérêt général doit passer au dessus des querelles. " J'ai déjà téléphoné à mon successeur" explique Christian Bouleau, "on va gérer la crise dans la plus grande transparence et la plus grande coopération." Pour Christian Bouleau, c'est l'intérêt des Giennois qui doit primer et il ajoute ironiquement : "même s'ils ne veulent plus de moi, ils vont devoir me supporter encore un peu."

A Artenay, le futur nouveau maire propose ses services

A Artenay, au nord d'Orléans, la situation est la même qu'à Gien. Le maire sortant, Pascal Gudin, a été battu dès le premier tour des élections municipales par David Jacquet. " On suit évidemment les règles qu'on nous impose" explique David Jacquet, le futur nouveau maire. "Après, on est forcément déçu de ne pas prendre nos fonctions maintenant et de lancer notre programme. Mais, cette situation nous oblige à prendre de la hauteur." Pour lui, pas question de polémiquer en cette période : " J'ai eu le maire 2 fois au téléphone, on doit maintenant se voir."

Les urgences sont de toute façon ailleurs

Dans l'idéal, David Jacquet aimerait constituer "une sorte de duo" avec le maire battu. " Je respecte ce qui a été décidé par le gouvernement. Le maire battu reste aux commandes. Mais, je propose mes services car c'est tout le sens de mon engagement en politique. Je ne vais pas rester confiné chez moi en regardant faire les autres." David Jacquet espère que la situation se débloquera d'ici la mi- mai avec la fin des mesures de confinement. Mais, " je ne veux pas m'emballer" conclut l'élu, " les urgences sont de toute façon ailleurs".