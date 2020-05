Coronavirus : cette candidate aux municipales dépose un recours en justice pour faire annuler le premier tour

Christelle de Crémiers, candidate (battue) au premier tour des municipales à Gien, dépose un recours devant le tribunal administratif d'Orléans et saisit le conseil constitutionnel. Elle veut faire annuler le scrutin du 15 mars, qui a été faussé et s'est déroulé dans la peur, à cause du coronavirus.