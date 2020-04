Coronavirus : chaque habitant de la Manche recevra un masque

Les masques sont au centre de toutes les discussions depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France. Et ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver. L’Etat passe commande, les régions aussi, les départements et les villes également.

A l’approche du 11 mai (qui devrait marquer le début du déconfinement) et face à la lourdeur logistique de l’Etat, les collectivités manchoises ont décidé de prendre les choses en main. Le département fait une promesse : chaque manchois recevra gratuitement un masque.

Le conseil départemental de la Manche va passer dans les prochaines heures une commande de 500.000 masques pour le grand public. Il s’agit de masques en tissu, lavables et réutilisables.

Pour se fournir, la Manche a choisi la filière locale en se rapprochant des entreprises Grandis à Saint-Pair-sur-Mer, Tricoterie du Val-de-Saire et Tricots Saint-James. Cette dernière croule déjà sous les commandes avec dix millions de masques demandés, mais assure qu’elle garde la priorité aux collectivités normandes.

L’achat de ces masques est financé à hauteur de 60% par le Département et 40% par les huit intercommunalités manchoises. Une facture totale de 3 millions d’euros nécessaire pour le déconfinement, même si pour le président du département Marc Lefèvre, c’était plutôt à l’Etat de s’en charger :

« Le Président de la République a dit que chaque citoyen devait pouvoir disposer d’un masque. On pouvait supposer que l’Etat s’engageait à en mettre à disposition. On a très vite compris qu’on comptait sur les collectivités et les habitants pour se les fournir eux-mêmes. Ce que je trouve encore fort c’est que les collectivités vont acheter ces masques et en plus on nous demande de payer de la TVA dessus. L’Etat non seulement ne prend pas en charge les masques, mais en plus récupère de la TVA » - Marc Lefèvre, président du CD 50